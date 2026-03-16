Lippenleserin: Bei dieser Bitte von Andrew fehlten Prinz William die Worte

Einmal Mäuschen bei privaten Gesprächen der Royals spielen? Lippenleser machen es regelmäßig möglich, weshalb sich die neue britische Dokumentation "Lip-Reading The Royals: What Are They Really Saying?" auf dem britischen Sender "Channel 5" genau diesem Thema angenommen hat. In der Doku enthüllt Lippenleserin Nicola Hickling pikante Details – unter anderem über das Gespräch zwischen Prinz William und Ex-Prinz Andrew während des Begräbnisses der Herzogin von Kent in der Westminster Cathedral am 4. September 2025, wie die Daily Mail berichtet. Fotos, auf denen Andrew seinem Neffen William, der sichtlich um Haltung bemüht ist, etwas zuflüstert, gingen damals um die Welt.

Andrew bat William um Vergebung Die Atmosphäre innerhalb der britischen Königsfamilie war angespannt – und das nicht nur aufgrund der Trauer um Herzogin Katharine. Andrews enge Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein waren damals bereits bekannt, die Ermittlungen aber erst im Anfangsstadium. Gemieden wurde Andrew von seinen Verwandten schon damals, besonders von William, der gegen seinen Onkel eine viel härtere Linie verfolgen soll als sein Vater, König Charles III. Laut Lippenleserin Hickling sprach Andrew zunächst William und Prinzessin Kate höflich an: "Guten Tag, William und Catherine, wie geht es euch?" Während Kate knapp mit "Gut, danke" antwortete, blieb Williams Reaktion distanziert. Er blickte während des Wortwechsels geradeaus, als würde er das Gespräch eigentlich meiden wollen. Hickling behauptete in der Doku, Andrew habe William nach der Begrüßung um Vergebung gebeten. "Ich habe aus dem gelernt, was ich getan habe – aber bevor ich es vergesse, und wenn ich darf: Ich möchte dich fragen, ob du mir vergeben kannst", soll er zu seinem Neffen laut Hickling gesagt haben. Doch die Reaktion des Prinzen von Wales war eindeutig: William schwieg. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte sich Andrew schließlich um und entfernte sich.

Spannungen zwischen William und Kate wegen Andrew? Das – einseitige – Gespräch ereignete sich auf den Stufen der Kathedrale, als die Royals auf ihre Fahrzeuge warteten. Es war einer der letzten öffentlichen Auftritte von Andrew. Wenige Monate später verlor Andrew seine königlichen Titel und Privilegien. Hickling erklärt auch, was Prinzessin Kate nach dem unangenehmen Gespräch zu ihrem Ehemann gesagt haben soll: "Es schien ihm sehr leid zu tun." William habe daraufhin geantwortet: "Denkst du, ich habe das verdient? Ist es das, was du meinst?", worauf Kate ihre Aussage bloß wiederholt habe.

Peinlich: Andrew lachte während des Begräbnisses Andrews Auftritt beim Begräbnis sorgte aber auch aus anderen Gründen in der medialen Berichterstattung für Kopfschütteln. Während der Rest der Royals aus gegebenem Anlass mit ernster und respektvoller Miene der Beerdigung beiwohnte, wurde Andrew lachend vor der Westminster Cathedral fotografiert.

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