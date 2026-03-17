Sorge um Mette-Marit: Gesundheitlicher Zustand deutlich verschlechtert

Das norwegische Königshaus durchlebt eine seiner schwierigsten Phasen. Die Kritik an Kronprinzessin Mette-Marits Kontakt zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat sowohl in Norwegen als auch international heftige Reaktionen hervorgerufen. Zudem ist Marius Borg Høiby, der älteste Sohn Mette-Marits in 38 Punkten angeklagt, darunter vier Vergewaltigungen. Er muss sich derzeit vor Gericht verantworten.

Wie steht es um Mette-Marits Gesundheit?

Angesichts der angespannten Lage, fragt man sich, wie es Mette-Marit geht. 2018 wurde bei der norwegischen Kronprinzessin eine seltene Form der Lungenfibrose diagnostiziert. Bisher konnte die 52-Jährige gut mit der Erkrankung leben. Im Dezember gab der Königspalast bekannt, dass die Ehefrau von Kronprinz Haakon eine Lungentransplantation benötigt.

Doch nun erklärte der Palast, dass es um die Gesundheit der Prinzessin schlechter denn je bestellt sei. Palastsprecherin Sara Svanemyr teilte dem Magazin Se og Hør mit: "Wie bekannt, leidet die Kronprinzessin an der chronischen Lungenkrankheit Lungenfibrose. Wie wir bereits im Dezember mitteilten, hat sich ihr Gesundheitszustand in letzter Zeit deutlich verschlechtert, und es wurden Vorbereitungen für eine mögliche Lungentransplantation eingeleitet."

Der Hof erklärte weiter: "Die Kronprinzessin benötigt zunehmend angepasstes Training, Ruhe und Erholung, und ihr offizielles Programm wurde entsprechend ihrem Gesundheitszustand angepasst."