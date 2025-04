Lippenleser: Prinz Andrew sprach beim Ostergottesdienst über William und Kate

Nach Monaten hat sich der von seinen royalen Aufgaben entbundene Prinz Andrew am Wochenende wieder öffentlich mit der königlichen Familie gezeigt. Der 65-Jährige nahm am Sonntag gemeinsam mit seinem Bruder, König Charles III. , und Königin Camilla am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teil.

Nicht im Kreise der Royals zu sehen waren Thronfolger William und Ehefrau Kate. Bereits vor Ostern berichtete die britische Zeitung Daily Mirror unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, William und Kate würde planen, die Feiertage mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) auf ihrem Landsitz in Norfolk zu verbringen.

Andrew wirkte "unbeholfen" und "arrogant"

Dem Lippenleser Jeremy Freeman zufolge habe Andrew während eines Gesprächs mit Schwager Timothy Laurence William und Kate erwähnt. Was genau er gesagt hat, ist unklar. Die britische Körperspracheexpertin Judi James sagte dem Mirror, Andrew habe währenddessen unbeholfen gewirkt und bei seinem Auftritt "überhebliche Arroganz" vermittelt. "Er öffnete seine Jacke und stellte sich in die Lücke in der Mitte der Gruppe, wo er mit gespreizten Beinen in einer selbstbewussten Pose stand."

Ferguson habe sich James zufolge besser geschlagen als Andrew: "Während seine Ex-Frau Fergie neue Signale königlichen Selbstbewusstseins zeigte, indem sie der Menge zuwinkte, plauderte und lachte, wie es für sie typisch ist, und nach vorne schritt, um die Geistlichen zu begrüßen und mit ihnen zu plaudern, wartete Andrew, bis der Rest der Festgesellschaft an ihrem Platz war, bevor er plötzlich aus der Dunkelheit des Kapelleneingangs auftauchte, wo er sich versteckt haben muss, bevor er seinen dramatischen Auftritt hatte."