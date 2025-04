Fürstin Charlène und Caroline von Monaco in Trauer vereint

Mit mehreren Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus nimmt die Katholische Kirche in Österreich Abschied vom verstorbenen Kirchenoberhaupt. Höhepunkt wird ein "Requiem für seine Heiligkeit Papst Franziskus" am Montag um 18 Uhr im Wiener Stephansdom sein, berichtete Kathpress am Mittwoch. Eingeladen sind auch die politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Republik sowie Vertreterinnen und Vertreter der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften.

Nicht nur in Österreich nimmt man in großem Rahmen Abschied vom Pontifex. Auch in Monaco ehrte die Fürstenfamilie Papst Franziskus mit einer Gedenkmesse.

"Fürst Albert II. und Fürstin Charlène nahmen in Begleitung Ihrer Hoheit, der Prinzessin von Hannover, am Dienstag, dem 22. April, [...] an der Pontifikalmesse teil, die zu Ehren Seiner Heiligkeit Papst Franziskus gefeiert wurde", wurde auf dem offiziellen Instagram-Account des Fürstenhofs verlautbart. In der Kathedrale von Monaco kamen bei der Zeremonie "die höchsten monegassischen Autoritäten und viele Gläubige zu einem Moment tiefer Besinnung und geteilter Emotionen zusammen".

Charlène und Caroline von Monaco in Trauer vereint

Die Beziehung zwischen Fürstin Charlène von Monaco und ihrer Schwägerin Caroline Grimaldi soll von Spannungen geprägt sein. Dies wird durch seltene gemeinsame Auftritte und vermeintlich frostige Interaktionen unterstrichen, welche die beiden der Boulevardpresse zufolge oft an den Tag legen sollen.

Bei der Messe zu Ehren von Papst Franziskus präsentierten sich Charlène und ihre Schwägerin als geschlossene Front. Beide erschienen in der Kathedrale von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und nahmen nebeneinander Platz. Albert besuchte die Messe in einem dunkelblauen Anzug.

Über die vermeintlich frostige Beziehung von Fürstin Charlène und Caroline wurde in der Vergangenheit viel berichtet. Nicht selten kam es vor, dass Charlène Events, an denen Caroline Hauptattraktion war, wie dem alljährlichen Rosenball von Monaco, fernblieb - was jedes Mal für Spekulationen sorgte. 2023 hieß es sogar, die ehemalige Profischwimmerin hätte einen vermeintlichen Ehe-Vertrag mit Albert ausverhandelt, in dem unter anderem festgelegt worden sein soll, dass sie keine gemeinsamen Auftritte mit Caroline mehr absolvieren muss - was aber nie bestätigt wurde. Nach wie vor demonstrieren Charlène und Alberts Schwester bei wichtigen Anlässen Zusammenhalt.

Papst Franziskus ist am frühen Ostermontag in seiner Wohnung im vatikanischen Gästehaus Santa Marta verstorben - in großer Gelassenheit und ohne Leid, geht aus einer auf dem Portal Vatican News am Dienstag veröffentlichten Rekonstruktion seiner letzten Lebensstunden hervor. Diese seien geprägt gewesen von Ruhe, Dankbarkeit und einem letzten Kontakt mit den Gläubigen auf dem Petersplatz, der ihn tief bewegt habe, berichtete Kathpress.