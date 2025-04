Charlène und Albert machen Zwillinge zu ihren Doppelgängern

Auf Einladung besuchtem sie am 9. April das nordbretonische Département Côtes-d'Armor, bevor sich die Vier zum Ärmelkanal begaben.

Albert, seine Frau und die gemeinsamen Kinder unternahmen vergangene Woche eine Reise in die Bretagne und Normandie.

Während sich Jacques wie sein Papa in einem dunkelblauen Anzug zeigte, trug seine Schwester einen braunen Mantel - passend zum monochromen Anzug ihrer Mama, der im gleichen Ton gehalten war. Während Charlène unter ihrem Blazer einen schwarzen Rollkragenpullover trug, spiegelte Gabriella s schwarzer Mantelkragen und ihr schwarzer Pulli den Look ihrer Mama wider. Zudem trugen Mutter und Tochter eine ähnliche Hochsteckfrisur.

Fürstin Charlène ist dafür bekannt, dass sie sich in Sachen Styling wenig vorschreiben lässt. So hatte sie unter anderem im Dezember 2020 mit einer Punk-Frisur überrascht und sich mit einem modernen Undercut gezeigt. Auch bei der Wahl ihrer Outfits hat die Fürstin ihren eigenen Kopf. In Sachen Styling sticht die Fürstin mit ihrer Extravaganz unter den royalen Damen jedenfalls hervor.

Wenn es um Mode geht, kommen die Zwillinge offenbar ganz nach ihrer Mama. Jacques und Gabriella geben sich bereits in jungen Jahren stilsicher.