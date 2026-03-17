Kein Ehevertrag: Details zu Jessica Albas millionenschwerer Scheidungsvereinbarung

Anfang 2025 hatte die Schauspielerin die Trennung öffentlich gemacht. Jetzt werden Details zur Scheidungsvereinbarung bekannt - und Berichten zufolge wird das Ehe-Aus teuer, da vor der Hochzeit kein Ehevertrag unterzeichnet worden sein soll.

Hollywood-Star Jessica Alba und ihr langjähriger Ehemann Cash Warren sind US-Medienberichten zufolge seit Februar geschiedene Leute. Dem gut informierten Promiportal TMZ zufolge werden sich Alba und Warren das Sorgerecht für ihre Kinder künftig teilen. Die Schauspielerin, die offiziell den Nachnamen ihres Mannes angenommen hatte, heiße laut TMZ nun auch privat wieder Alba.

Warren erhalte jedoch die Hälfte von Albas Tantiemen für jene Filme, die sie während ihrer Ehe gedreht hat - darunter "The Office", "Valentine's Day", "Machete", "Saturday Night Live", "Little Fockers", "Spy Kids 4: All the Time in the World", and "Sin City: A Dame to Kill For".

Gerichtsdokumente, die laut TMZ am 16. März eingereicht wurden, zeigen, wie Alba und Warren ihr Vermögen aufteilen. Das Ex-Paar hat die zwei gemeinsamen Töchter Honor (17) und Haven (14) sowie den achtjährigen Sohn Hayes .

Zu ihren weiteren Projekten zählen Taylor Swifts Musikvideo zu "Bad Blood", die Sendung "Extreme Makeover: Home Edition" und einige mehr.

Die Schauspielerin dürfe lediglich die Tantiemen aus ihren Projekten vor ihrer Hochzeit im Jahr 2008 behalten. Im Gegenzug dazu würde sie die Hälfte von Warrens Gewinnen aus seiner Produzententätigkeit erhalten.

Gemeinsames Vermögen zu gleichen Teilen aufgeteilt

Das gesamte gemeinschaftliche Vermögen werde zu gleichen Teilen aufgeteilt. Dazu gehören ihre Beteiligungen an diversen Unternehmen, Aktien sowie die Möbel aus ihrem ehemaligen gemeinsamen Haus und ihre gemeinsame Kunstsammlung.

Die Vereinbarung umfasst jedes noch so kleines Detail. Laut TMZ soll Alba sämtliche Möbel, Kleidungs- und Schmuckstücke behalten. Es werden ihr demnach zudem mehrere Bankkonten und Autos zuteil. Ihr Ex-Mann behalte einen BMW i7 (Baujahr 2024).

Warren muss fünf Millionen Dollar aus dem Verkauf eines ihrer Häuser zahlen und 500.000 Dollar für den Unterhalt ihrer Kinder zurücklegen.

Ihre Flugmeilen teilen sich der Produzent und die Schauspielerin auf.

Stand März 2026 wird Jessica Albas Vermögen auf etwa 100 Millionen US-Dollar geschätzt. Während sie mit ihrer Schauspielkarriere ein beträchtliches Einkommen erzielte (rund 13 Millionen Dollar), stammt der Großteil ihres Vermögens aus ihrer Rolle als Mitbegründerin von "The Honest Company", einer Konsumgütermarke, die sie 2011 gründete.

Das lukrative Unternehmen, das Baby-, Körperpflege- und Haushaltsprodukte verkauft, soll rund 310 Millionen Dollar wert sein.