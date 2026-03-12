Michelle Obama über Ehe mit Barack: "Brauche nichts mehr von dir"

Jahrelang hat Michelle Obama die politische Karriere ihres Ehemannes unterstützt. Seit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus strebt die ehemalige First Lady der USA ihre Selbstverwirklichung an. Ihre neue Unabhängigkeit hatte im vergangenen Jahr zu Spekulationen um eine Scheidung geführt, welche Michelle Obama dementierte.

Nun räumte die 62-Jährige aber ein, dass sie und ihr Ehemann Barack Obama sich seit dem Auszug ihrer beiden Töchter Malia (27) und Natasha (24) in einer neuen Lebensphase befinden.

Neue Lebensphase für Michelle und Barack Obama

"Unsere Kinder sind erwachsen", sagte Obama am Mittwoch in der Folge ihres Podcasts "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson". Malia Obama schloss ihr Studium an der Harvard University 2021 ab und strebt nun eine Karriere in der Film- und Fernsehbranche an. Ihre Schwester hat ihr Studium an der University of Southern California (USC) im Jahr 2023 beendet. "Sie sind aus dem Haus", erzählte die einstige First Lady über ihre Kinder. Für Michelle Obama und ihren Mann bringt dies eine gewaltige Veränderung mit sich.

"Wir schauen uns an und denken: 'Hey, ich erinnere mich an dich.' Jetzt bin ich über nichts mehr sauer. Ich brauche dich nicht mehr für irgendetwas", sagte sie über ihre Ehe, die damit vor einer Herausforderung steht. "Das braucht Zeit. Wir befinden uns in einem neuen Lebensabschnitt", so Michelle Obama über ihre und Baracks neuen Lebensumstände.