"Sensibles Thema": Trauriger Grund, warum Jackmans Hochzeit mit Foster auf Eis liegt

Es war eines der Gesprächsthemen, als Hugh Jackman und seine langjährige Ehefrau Deborra-Lee Furness 2023 die Scheidung einreichten, nachdem dem "Wolverine"-Star eine Affäre mit seiner Schauspielkollegin Sutton Foster nachgesagt worden war - mit der Jackman nach der Trennung dann auch tatsächlich offiziell eine Beziehung einging. Foster und Jackman versuchen ihre Liaison aber möglichst privat zu gestalten, seit sie ihre Liebe im Jänner letzten Jahres öffentlich gemacht hatten. Hugh Jackman: Familiäre Spannungen stehen Hochzeit im Wege Nun macht das Gerücht die Runde, dass sich die beiden in der Zwischenzeit still und heimlich verlobt haben sollen. Die Hochzeitspläne des Paares würden jedoch vor einem Hindernis stehen, behauptet das Klatschblatt National Enquirer. Grund sollen Jackmans Adoptivkinder sein, die weiterhin zu ihrer Mama Deborra-Lee Furness halten würden.

Die australische Schauspielerin und Jackman hatten im Zuge ihrer Ehe zwei Kinder adoptiert - den 2000 geborenen Sohn Oscar und Tochter Ava, die 2005 zur Welt kam. Furness hatte nach der Trennung darüber gesprochen, dass Untreue eine Rolle bei dem Ehe-Aus gespielt haben könnte. "Mein Herz und mein Mitgefühl gilt allen, die die traumatische Reise des Betrugs durchgemacht haben", sagte sie 2025 gegenüber der Zeitung Daily Mail (dazu mehr).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/LISA O'CONNOR / LISA O'CONNOR Hugh Jackman und Sutton Foster

Insider berichteten, dass die Trennung für Furness eine niederschmetternde Erfahrung gewesen sein soll, von der sie sich lange nicht erholen konnte. Angesichts seiner Beziehung mit Sutton Foster soll Jackman daher familiären Spannungen gegenüberstehen, da seine Kinder offenbar keine Fans von seiner neuen Partnerin sind.