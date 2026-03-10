Rambo und Conan: Stallone und Schwarzenegger wollen’s noch mal wissen

„Deine Feinde zu vernichten, sie vor dir hergetrieben zu sehen und die Klagen ihrer Frauen zu hören“, sagte einst „Conan der Barbar“ im gleichnamigen 1980er-Jahre-Streifen auf die Frage, was denn das Beste im Leben sei. Arnold Schwarzenegger, der dafür ein halbes Jahr lang Unterricht in Schwertkampf und Kendō nahm, feierte damit seinen großen Hollywood-Durchbruch. Sprechzeit hatte er zwar im gesamten Film nur ungefähr 7 bis 10 Minuten, aber körperlich überzeugte er auf ganzer Linie.

Jetzt möchte der 78-Jährige erneut den kriegerischen Barbaren geben. Der Film soll „King Conan“ heißen. „Es ist eine großartige Geschichte, in der Conan 40 Jahre König war, selbstgefällig wurde und nun langsam aus dem Königreich vertrieben wird“, so Schwarzenegger im Zuge seines Arnold-Sports-Festivals in Columbus. Regie soll Christopher McQuarrie (57) führen, der mehrere „Mission: Impossible“-Teile verfilmte. Auch Sylvester Stallone (79) lässt die 1980er-Jahre wieder hochleben. Er wird jetzt nämlich doch Teil des Prequels „John Rambo“, welches die Vorgeschichte des Elitesoldaten thematisiert, sein. Zwar wird er altersbedingt nicht mehr selbst in die ikonische Rolle schlüpfen, fungiert aber als ausführender Produzent.

„Rambo ist seit sehr langer Zeit Teil meines Lebens. Eine Figur, die auf Widerstandsfähigkeit, Überleben und den Narben des Krieges basiert. Er bedeutet mir und dem weltweiten Publikum seit Jahrzehnten sehr viel. Jetzt kehren wir dorthin zurück, wo seine Geschichte beginnt. Ich freue mich sehr, als ausführender Produzent bei ,John Rambo‘ mitzuwirken und die frühen Kapitel des Mannes vor seinem Legenden-Status zu erkunden“, ließ er seine Fans via Instagram wissen.

Die Dreharbeiten haben schon begonnen, Noah Centineo (29) spielt die Hauptrolle und hofft, seinem Vorbild alle Ehre zu machen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MICHAEL TRAN Noah Centineo