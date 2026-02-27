Sylvester Stallone teilt Video von damals: So hart trainierte er für "Rocky"

Hollywoodstar Sylvester "Sly" Stallone, 1946 in New York geboren, gilt als einer der erfolgreichsten Action-Schauspieler der Filmgeschichte und wurde vor allem mit den "Rocky"- und "Rambo"-Filmreihen berühmt. 1976 schrieb er das Drehbuch für den Boxer-Film "Rocky" und damit sich selbst die Rolle des fiktiven Boxers Rocky Balboa auf den Leib. Auf Instagram gab er Einblicke in das harte Training damals.

"Bevor Rocky jemals in den Ring auf dem Bildschirm trat, gab es Stunden wie diese. Wiederholungen. Fußarbeit. Timing. Getroffen werden und wieder aufstehen. Ich habe das Drehbuch in dreieinhalb Tagen geschrieben, aber die körperliche Arbeit dauerte Monate. Nichts daran war versehentlich. Wenn du willst, dass es sich echt anfühlt, musst du es leben", kommentierte er ein Video, in dem er in jüngeren Jahren bei einem brutal anmutenden Boxtraining zu sehen ist.