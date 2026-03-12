Erster Auftritt in 2 Jahren: Der wahre Grund für Katherine Heigls Hollywood-Aus

Es gab Zeiten, da galt Katherine Heigl als größte Zicke Hollywoods. Ihr schlechter Ruf veranlasste sie sogar dazu, einen Therapeuten aufzusuchen. Nach wie vor gilt Heigl im Filmbusiness als "schwierig" - was sie aber nicht länger auf sich sitzen lassen will. 2021 stellte sie in einem Interview mit der Washington Post klar: "Ich habe vielleicht ein paar Dinge gesagt, die den Leuten nicht gefallen haben, aber dann eskalierte es zu: Sie ist undankbar, schwierig und unprofessionell", beschwerte sich der ehemalige "Grey"s Anatomy"-Star. Nachvollziehen kann sie die Kritik an ihrer Person allerdings nicht. Katherine Heigl kehrt nach zwei Jahren auf den Red Carpet zurück Zuletzt war es wieder eher ruhig geworden um die Schauspielerin, die 2016 nach zwei adoptierten Kindern einen leiblichen Sohn zur Welt gebracht hat. Nun feierte Heigl ein überraschendes Comeback im Rampenlicht. Die 47-Jährige besuchte am Sonntag die Benefizveranstaltung "Wine, Women & Shoes" zugunsten der Tierschutzorganisation Big Dog Ranch Rescue auf Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Es handelte sich um Heigls ersten Auftritt auf dem roten Teppich seit zwei Jahren.

Und es war ein richtiger Wow-Auftritt, denn Heigl zog alle Geschütze auf, um optisch ins Auge zu stechen. Der ehemalige "Grey"s Anatomy"-Star präsentierte sich in einem Outfit im Stil des alten Hollywoods, mit toupierten Haaren, einem farbenfrohen, floral-gemusterten Kleid. Königsblaue High Heels und eine leuchtend gelbe, gesteppte Chanel-Tasche rundeten den Eyecatcher-Look der Schauspielerin ab. Fotos von ihrem Comeback wurden von Page Six veröffentlicht (zu sehen hier). Zu dem Event kam Heigl in Begleitung ihrer Mama Nancy Heigl und posierte für Fotos mit dem Hundetrainer Cesar Millan, bekannt aus der Fernsehsendung "Der Hundeflüsterer." Was treibt Katherine Heigl zur Zeit? Womit sich Heigl während ihrer Abwesenheit vom Hollywoodtrubel beschäftigt hat? In ihr zurückgezogenes Leben gibt sie Einblicke auf Instagram. In erster Linie ist der Serienstar, der seit 2007 mit dem Sänger Josh Kelley verheiratet ist, engagierte Mama. Ihr Familienleben hat für sie oberste Priorität. Neben ihrer Arbeit in der Filmfabrik ist Heigl auch Unternehmerin. Sie selbst beschreibt sich auf ihrem Instagram-Profil als "Schauspielerin, Produzentin, Tierschützerin, Gründerin von @newlaneroad und @badlandsranchpets". Das Geschäft New Lane Road Mercantile "bietet Schätze von talentierten Kunsthandwerkern aus aller Welt an. Ein Teil des Erlöses kommt dem Tierschutz zugute." Badlands Ranch Pets bietet hochwertiges Hundefutter, Leckerlis und Nahrungsergänzungsmittel für Hunde an.

Die Schauspielerin selbst besitzt acht Hunde, von denen viele aus dem Tierschutz stammen und mit ihr, ihrem Mann und ihren drei Kindern auf ihrer Ranch in Utah leben. Was vielleicht nicht viele wissen: Heigl ist auch eine begabte Malerin. In letzter Zeit scheint sie diese Leidenschaft vermehrt für sich entdeckt zu haben. Auf Instagram zeigt sie sich regelmäßig bei der Arbeit an der Leinwand. Auch die fertigen Bilder bekommt man auf ihrem Instagram-Account zu sehen. Sonst mag es Heigl wohl gerne gemütlich - denn auch das Leben zählt zu ihren Hobbys, an denen sie ihre Follower teilhaben lässt.

Als Schauspielerin hatte Heigl in den letzten Jahren eher wenig vorzuweisen. Zuletzt war sie in der Netflix-Serie "Immer für dich da" (im Original: "Firefly Lane") an der Seite von "Scrubs"-Star Sarah Chalke zu sehen. Die Serie erzählte von der Freundschaft zweier Frauen, die im Laufe der Jahre Höhen und Tiefen durchläuft und brachte es zwischen 2021 und 2023 auf immerhin zwei Staffeln. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte Heigl im Jänner 2024 absolviert, als die Besetzung von "Grey’s Anatomy" bei den Emmys auf der Bühne eine Reunion feierte. Sie, Ellen Pompeo, Justin Chambers, James Pickens Jr. und Chandra Wilson überreichten damals den Preis für den besten Nebendarsteller in einer Miniserie, einer Anthologie-Serie oder einem Fernsehfilm. Wieso Katherine Heigls Karriere ins Stocken kam "Immer für dich da" hatte Heigls großes Comeback markiert, nachdem sie zuvor bis 2019 eine vorübergehende Rolle in "Suits" hatte. Von Karriere-Flauten weiß sie zu berichten. So erzählte sie, dass nach ihrem Ausstieg bei "Grey"s Anatomy" im Jahr 2010 eine schwere Zeit für sie ausgebrochen war. Zwar war Heigl in einer Reihe romantischer Komödien zu sehen - und verdiente laut Vanity Fair allein mit zwei Kinofilmen im Jahr 2009 24 Millionen US-Dollar, was sie in die Liga der bestbezahlten weiblichen Hollywoodstars aufsteigen ließ.