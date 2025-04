Michelle Obama: Neue Unabhängigkeit heizt Scheidungsgerüchte an

In einer neuen Folge von Sophia Bush s Podcast "Work in Progress" sprach Michelle Obama jetzt offen wie nie darüber, wie sich ihr Leben seit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus verändert hat.

Dabei äußerte sie den Verdacht, dass ihre neu gewonnene Unabhängigkeit seit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus die Krisengerüchte ausgelöst hätte.

Michelle Obama über ihr neues Leben in Freiheit

Die 61-Jährige sprach etwa darüber, wie sich ihr Leben seit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus verändert hat, nachdem sie von Bush gefragt wurde: "Ich möchte wissen, wie Ihr Leben und Ihr Sozialleben im Moment aussehen." "Zum ersten Mal in meinem Leben treffe ich alle Entscheidungen selbst", verriet Obama. "Ich mache, was auch immer ich will, Sophia - was auch immer ich will."

Michelle Obama erklärte weiter, wie ihre Doppelrolle als Mutter ihrer inzwischen erwachsenen Töchter Sasha und Malia und als Ehefrau des Präsidenten in der Vergangenheit ihre Entscheidungsfreiheit eingeschränkt habe.

Sie habe oft Ausreden erfunden wie: "Ich muss mich um die Mädchen kümmern oder um die Präsidentschaft meines Mannes, also kann ich das nicht tun", um Entscheidungen zu vermeiden. "Wissen Sie, ich kann meine Entscheidungen und Unentschlossenheit niemandem außer mir selbst anlasten", räumte sie ein, bevor sie hinzufügte: "Ich denke, wenn ich ehrlich bin, hätte ich viele dieser Entscheidungen schon vor Jahren treffen können. Aber ich habe mir diese Freiheit nicht genommen."