Anhaltende Scheidungsgerüchte um Ehe der Obamas: Das sagen Insider

Krisen-Gerüchte um Barack und Michelle Obama

Krisengerüchte um die Ehe der Obamas wurden erstmals laut, als die frühere First Lady ihren Ehemann am 9. Jänner nicht zur Beerdigung von Jimmy Carter begleitete.

CNN berichtete, dass Michelle Obama die Beerdigung verpasste, weil sie auf Hawaii einen längeren Urlaub machte.

Auf Social Media ließ man diese Ausrede nicht gelten und es wurde viel um den Beziehungsstatus diskutiert. "Eine Scheidung von Obama steht nicht auf meiner Prognose für 2025, aber es könnte passieren", schrieb jemand auf X (ehemals Twitter). Ein Insider aus der High Society fügte hinzu, dass das Thema "viele Leute in Washington zum Reden bringt. Der Lärm wird immer lauter. Mir wurde gesagt, sie sei wütend gewesen, als sie ihren Mann bei Carters Beerdigung mit Trump herumalbern sah."

Als bekannt wurde, dass Michelle Obama am auch nicht an Donald Trumps Amtseinführung am Montag, dem 20. Jänner, teilnehmen würde, wurden die bereits bestehenden Spekulationen zusätzlich befeuert.

"Sie können Michelle nicht sagen, was sie zu tun hat – das kann niemand", sagte eine Quelle, die mit den Obamas zusammengearbeitet hat, laut Page Six über ihre Entscheidung, der Vereidigung fernzubleiben. "Deshalb konnte sie bei der letzten Wahl nicht dazu überredet werden, für Joe Biden Wahlkampf zu machen."