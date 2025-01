Luxus-Leben statt Politik: Einblicke in Ivanka Trumps Mega-Villa in Miami

Die ehemalige und zukünftige First Daughter Ivanka Trump hat die Entscheidung getroffen, der "Dunkelheit" der Politik – und Washington, DC – zu entfliehen, und mit ihrem Ehemann Jared Kushner und mit ihren drei Kindern in ihrer luxuriösen Villa in Florida zu bleiben.

Schon seit einiger Zeit genießt die Tochter von Donald Trump zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern Theodore (8), Joseph (11) und Arabella (13) ihr Leben im Sunshine State.

Für die zweite Amtszeit ihres Vaters werde sie eigenen Angaben zufolge nicht ins Weiße Haus zurückzukehren. Die Politik bezeichnete die Politik als "düsteres, negatives Geschäft."

Ivanka Trump kehrt Kindern zulieb nicht in Politik zurück

"Ich hasse Politik", sagte Ivanka im Lifestyle-Podcast "Him & Her" des Duos Michael und Lauryn Bosstick. "Wissen Sie, es gibt eine Dunkelheit in dieser Welt, die ich nicht wirklich in meiner willkommen heißen möchte."