Will "meine Existenz zurück": Noah Becker über Erfolgsdruck und schwierige Kindheit

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Noah Becker, Sohn von Boris und Barbara Becker, spricht über den Druck, eine eigene Karriere fernab des berühmten Nachnamens aufzubauen.

Er fühlt sich in den USA stärker unter Druck, während er in Berlin seine Identität frei entfalten kann.

Seine Kunst dient ihm als persönliches Ventil, um Erlebnisse und Gefühle zu verarbeiten und seine Existenz zurückzuerobern. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Noah Becker ist das erste Kind aus der Ehe von Boris und Barbara Becker. Mittlerweile steht der 30-Jährige auf eigenen Beinen und betätigt sich unter anderem als Modeunternehmer. Für ihn steht schon lange fest: Er will nicht nur der Sohn eines berühmten Ex-Tennisprofis sein.

Jetzt sprach Noah Becker in einem seltenen Interview aber unter anderem darüber, wie groß der Druck, eine eigene Karriere aufzubauen, tatsächlich ist.

Noah Becker über Erfolgsdruck und Kindheit im Rampenlicht Noah Becker, der als DJ, Designer und Maler tätig ist, wurde am 18. Jänner 1994 in, München, Deutschland, geboren. Nach der Trennung von Boris Becker war seine Mutter Barbara mit den beiden Söhnen nach Miami gezogen, wo die Familie einen Zweitwohnsitz hatte, und reichte Ende 2000 die Scheidung ein. Der famose Grund für das Ehe-Aus: Der ehemalige Tennis-Star hatte seine Frau mit dem Model Angela Ermakova betrogen, als Barbara Becker gerade mit dem zweiten gemeinsamen Sohn Elias Becker schwanger war. Kurz vor seinem 31 Geburtstag veröffentlichte NZZ am Sonntag ein Interview mit dem ältesten Sohn des Ex-Paares Becker. Noah lud in sein Berliner Atelier ein, wo er an seiner Kunst arbeitet - "Fotos, Notizen, Beats". Er sei "immer damit beschäftigt, etwas zu erschaffen", erklärte er. Noah kam aber auch auf die Schattenseiten zu sprechen, die sein berühmter Nachname mit sich bringt. "In den Staaten fühle ich mich stärker unter Druck, etwas zu erreichen", gab er zu. In Deutschland scheint sich der Promi-Spross wohler zu fühlen: "In Berlin darf ich sein, wer ich bin."

An das Leben im Rampenlicht ist Noah wie auch sein jüngerer Bruder Elias von klein auf gewöhnt. Immerhin gilt sein Vater als der erfolgreichste deutsche Tennisspieler. Nachdem er 1985 mit seinem Wimbledon-Sieg einen Tennis-Boom in Deutschland ausgelöst hatte, stand Becker Anfang während Noahs Kindheit in den 90ern am Höhepunkt seiner Karriere. Für ihn sei das aber nicht immer angenehm gewesen. "Ich fühlte mich mein Leben lang von Kameras verfolgt", gesteht er. Die Tennis-Karriere seines Vaters prägte seine Kindheit. "Ball" sei sein erstes Wort gewesen, "die Wand war mein erster Freund. Wenn man Tennis gegen die Wand spielt, ist es, als spreche man mit seinen Freunden." Mit seiner Arbeit als Künstler wolle er sich daher seine "Existenz zurückholen".

"Verarbeite Erlebnisse, Gefühle, Gerüche und Musik in meiner Kunst" Er gibt zu, sich seinen Lebenswandel aufgrund seiner Privilegien leisten zu können. Dennoch ist es Noah Becker wichtig, klarzustellen, dass er sich seinen Ruf selbst erarbeitet hat. 2023 hatte Noah Becker in der Playboy Special Edition "How to be a Man" verraten, dass das Malen sein persönliches Ventil seien. "Wenn ich mich kreativ ausleben kann, fühle ich mich geerdet, als würde ich mich in einer urteilsfreien Zone befinden", erklärt er und führte weiter aus: "Ich verarbeite Erlebnisse, Gefühle, Gerüche und Musik in meiner Kunst."