Sohn von Tom Cruise und Nicole Kidman teilt seltene Fotos von seinem 30. Geburtstag

Connor Cruise , der Sohn von Tom Cruise und Nicole Kidman , gewährte anlässlich seines 30. Geburtstags einen seltenen Einblick in sein Leben.

Der Schauspielersohn teilte am Freitag, dem 17. Jänner, eine Reihe von Schnappschüssen und Geburtstagsgrüßen, die zuvor seine Freunde auf Instagram gepostet hatten.

Mehrere von Connors Freunden teilten Bilder und Videos von Connor bei einigen seiner Lieblingsbeschäftigungen - so zum Beispiel beim Angeln. Ein Freund veröffentlichte ein Bild, auf dem er Connor auf einem Boot umarmt.

"Alles Gute zum Geburtstag, Hermano", hatte ein anderer Bekannter neben ein Foto von ihm, Connor und weiteren Freunden geschrieben, die mit dem Maskottchen der Philadelphia Phillies, dem Phillie Phanatic, posieren. Connor Cruise teilte das Foto sowie all die anderen Beiträge in einer eigenen Instagram-Story und schrieb dazu: "Danke, Bruder!"

Einst galten sie als das große Traumpaar Hollywoods: Nicole Kidman und Tom Cruise. Von 1990 bis zu ihrer Scheidung im Jahr 2001 waren die beiden Schauspieler verheiratet. Gemeinsam adoptierten sie zwei Kinder - Tochter Isabella und Sohn Connor. Die beiden sind mittlerweile erwachsen und führen im Gegensatz zu ihren berühmten Eltern ein Leben abseits des Rampenlichts.

Connor Cruise präsentiert sich seinen rund 45.800 Followern und Followerinnen auf Instagram nur selten - aber wenn, dann gerne bei seinem Hobby, dem Angeln.

Auch Golf spielt der Promi-Spross in seiner Freizeit. Page Six zufolge verbringt er auch immer wieder Zeit mit Papa Tom.

Connor Cruise, der unter anderem auch als DJ arbeitet, probierte sich auch schon als Schauspieler. 2008 konnte er eine kleine Rolle in dem Will Smith-Film "Sieben Leben" ergattern und in "Red Dawn" spielte die Nebenrolle des Widerstandskämpfers Daryl Jenkins.