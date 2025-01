Trumps frostige Amtseinführung: Aus 220.000 Zusehern werden 250

Wetterbedingt wird der 47. Präsident der USA am Montag um 12 Uhr Ortszeit (und sein Vize-Präsident J.D. Vance etwas früher) auf eigenen Wunsch nicht auf den seit Wochen mit einer aufwendigen Tribünen-Rampe bestückten Treppen auf der West-Seite des Kapitols vor Richter John Roberts den Amtseid ablegen - sondern in der prächtigen Rotunde des neoklassizistischen Kuppelbaus, der als Bindeglied für die beiden Kammern des US-Parlaments fungiert.

Minus zehn Grad Trump und seinen Beratern war angesichts von erwarteten Tiefsttemperaturen von gefühlt bis zu minus zehn Grad bei kräftigem Wind das Risiko zu groß, dass sich die Inhaber von rund 230.000 ausgegebenen Tickets sowie Polizisten, Helfer und Sanitäter Frostbeulen holen könnten. Weitere 250.000 Gäste wurden auf dem freien Teil der „Mall” zwischen Obelisk und Kapitol erwartet. Auch sie werden jetzt weitgehend zu Hause bleiben. So ähnlich war es vor 40 Jahren schon mal. 1985 flüchtete Präsident Ronald Reagan bei Eisschrank-Temperaturen von minus 15 Grad ebenfalls nach drinnen. Zum Vergleich: Als Barack Obama am 20. Januar 2009 draußen den Eid ablegte, war es „nur" minus zwei Grad kalt.

Bruchteil der Gäste Für Donald Trump fällt damit die von ihm ersehnte Open-Air-Großveranstaltung mit jubelnden Zuschauermassen aus allen Teilen des Landes aus, die nach der Vereidigung seiner Antrittsrede lauschen. In den Kuppelbau, der vor vier Jahren Kampfgebiet der von Trump inspirierten militanten Kapitolstürmer war, die den Wahlsieg Joe Biden kippen wollten, passt nur ein verschwindend kleiner Bruchteil der geladenen Gäste. Bei Reagan 1985 waren es knapp 100. Trump 2.0 startet damit weitgehend als reines Fernseh-Ereignis. Als Dankeschön an seine Anhänger hat Trump erneut die Capitol One-Arena in der Innenstadt buchen lassen. Hier sollen 20.000 Menschen die Zeremonie im Kapitol auf Großbildleinwänden live verfolgen können. Später ist hier auch die Parade geplant, die sonst vom Kongress bis zum Weißen Haus reichen würde. Trump will selber zugegen sein. Bereits am Sonntagnachmittag hält Trump in der für gewöhnlich von NBA-Basketballern und NHL-Eishockey-Profis genutzten Multifunktionshalle eine Kundgebung im Maga-Rally-Stil ab, bei der musikalisch YMCA, Kid Rock und Lee Greenwood auftreten sollen.

© REUTERS/Fabrizio Bensch Die National Mall in Washington, die vom Kapitol bis zum Lincoln Memorial reicht, ist schon großräumig abgesperrt worden - das ist jetzt alles hinfällig

Zuschauer sind sauer Für die Organisatoren der Inauguration bedeutet die Last-Minute-Verlegung eine komplette Neu-Orientierung. Tausende schwarze Plastikstühle, die seit Tagen auf der Mall vor dem Kapitol aufgestellt worden waren für Gäste mit Eintrittskarten, wurden bereits einzeln wieder zusammengeklappt, dutzende Toilettenhäuschen wieder abtransportiert. Was bleibt, sind die sich auf 50 Kilometer summierenden Einzelteile des 2,40 Meter hohen Sicherheitszauns im Regierungsviertel, der bereits am Freitag für kilometerlange Staus und Hupkonzerte sorgte. Wie Team Trump den Einlass in die Rotunde im Kapitol, wo vor Kurzem noch der Sarg von Präsident Jimmy Carter (100) aufgebahrt war, steuern wird, ist noch offen. „Viel mehr als insgesamt 250 Leute passen da kaum hinein”, sagte ein Kongress-Mitarbeiter dieser Zeitung. Ärger scheint programmiert. Trump-Fans aus dem Mittleren Westen, die am Freitagmorgen in Washington per Flugzeug angekommen waren und mehrere Tage teure Hotels gebucht hatten, zeigten sich bei einem Spaziergang an der Pennsylvania Avenue sauer darüber, dass sie ihren „Helden” nicht live sehen werden. „Ich habe eine Farm. Wenn es kalt ist, muss ich trotzdem die Kühe melken.”