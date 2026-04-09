Schauspielerin Nilam Farooq: "Das ist meine vierte Schwangerschaft"

Schauspielerin Nilam Farooq erwartet nach eigenen Worten erneut ein Kind. "Das wird jetzt wahrscheinlich das Persönlichste, was ihr seit langer, langer, langer Zeit von mir gesehen habt. Ich bin schwanger", sagte die 36-Jährige in einem Video auf Instagram. Die Baby-Neuigkeiten teile sie aber nicht ganz freiwillig: "Wenn es komplett nach mir gegangen wäre, dann wäre es weiterhin ein privates Thema geblieben, was hier nichts verloren hat, wie auch bisher die letzten Jahre."

Aber wie schon vor zwei Jahren gebe es auch diesmal wieder Bilder, auf denen man deutlich sehe, dass sie schwanger sei. "Anders als damals möchte ich diesmal selber die Kontrolle darüber behalten und den Wind aus den Segeln nehmen und nicht zulassen, dass das jemand anderes für mich veröffentlicht", sagte die Schauspielerin weiter. Es gebe Gründe für viele Menschen, solche Dinge nicht öffentlich zu machen, zum Beispiel Sicherheit.

In dem Video gab die Schauspielerin noch weitere Einblicke: "Das ist meine vierte Schwangerschaft. Also ich bin Mama, mein Papa ist während einer Schwangerschaft gestorben." Alles Themen, die sie bisher nicht ansprechen konnte, weil sie über das große Ganze nicht gesprochen habe.