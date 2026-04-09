Sohn von Justin Trudeau: Mein Vater ist glücklich mit Katy Perry

US-Popstar Katy Perry kommt offenbar gut in der Familie ihres Freundes Justin Trudeau an. "Sie ist super nett, sie ist super bodenständig und mein Vater ist glücklich", sagte Xavier Trudeau, der Sohn des ehemaligen kanadischen Premierministers, im Podcast "Can't be censored". Der 18-Jährige, der eine Karriere als Sänger anstrebt, lasse sich auch Tipps von der erfolgreichen Sängerin geben. "Sie gibt mir immer gern Ratschläge oder sagt mir, was ich ändern sollte", so Trudeau.