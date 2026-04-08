Sänger Ray Stevens brach sich das Genick

US-Sänger Ray Stevens ("Sunday Mornin' Comin' Down", "The Streak") erlitt Ende März einen Genickbruch, wie er auf seinem offiziellen Instagramkanal öffentlich machte.

Derzeit erhole er sich von den Folgen eines Sturzes, heißt es in einem Statement. "Er wurde kurzzeitig in der Gegend von Nashville ins Krankenhaus eingeliefert und erholt sich nun zu Hause. Die Ärzte haben Stevens geraten, etwa vier Wochen lang eine Halskrause zu tragen. Trotz der Verletzung ist er weiterhin voll bewegungsfähig und bei guter Laune, während er sich weiter erholt. Die geplante Veröffentlichung von Stevens' neuem Album "Favorites Old & New" am 10. April bleibe aufrecht. Zahlreiche Fans übermittelten Genesungswünsche.