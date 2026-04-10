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Adieu Grau: Caroline von Monaco überrascht mit neuer Haarfarbe

Caroline von Monaco präsentierte sich bei einem Spitalsbesuch mit einer unerwarteten Typveränderung.
10.04.2026, 09:24

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Caroline von Monaco mit blondem Haar trägt einen glitzernden Blazer und auffällige Ohrringe.

In letzter Zeit setzte Caroline von Monaco auf Natürlichkeit, wenn es um ihr Haupt ging. Stolz trug die 69-Jährige ihre grauen Haare zur Schau. Nun hat sich die Schwester von Albert von Monaco II. für eine Typveränderung entschieden. 

Caroline von Monaco trägt jetzt Blond

Hatte sie sich zuletzt beim Rosenball von Monaco und beim Besuch von Papst Leo XIV. noch wie gewohnt mit grauen Haaren präsentiert, überrascht die Monegassin jetzt mit einer neuen Haarfarbe - auch wenn es sich um eine sehr subtile Veränderung handelt.

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Beim Besuch eines Krankenhauses wurde ersichtlich, dass in ihre bestehenden grauen Haare ein sanfter Blond-Ton eingearbeitet wurde. 

Das sogenannte "Grey Blending" ist eine Färbetechnik, die graue Haare nicht komplett abdeckt, sondern durch Highlights, Lowlights oder Balayage in die Naturhaarfarbe integriert - was Frische gibt, aber dennoch den natürlichen Look bewahrt.

kurier.at, spi  | 

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