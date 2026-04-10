Adieu Grau: Caroline von Monaco überrascht mit neuer Haarfarbe

In letzter Zeit setzte Caroline von Monaco auf Natürlichkeit, wenn es um ihr Haupt ging. Stolz trug die 69-Jährige ihre grauen Haare zur Schau. Nun hat sich die Schwester von Albert von Monaco II. für eine Typveränderung entschieden.

Caroline von Monaco trägt jetzt Blond

Hatte sie sich zuletzt beim Rosenball von Monaco und beim Besuch von Papst Leo XIV. noch wie gewohnt mit grauen Haaren präsentiert, überrascht die Monegassin jetzt mit einer neuen Haarfarbe - auch wenn es sich um eine sehr subtile Veränderung handelt.