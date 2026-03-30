Ernst bei Papst-Besuch in Monaco: Wieso sieht man Gabriella und Jacques fast nie lächeln?

Papst Leo XIV. hat am Wochenende als erster Papst seit fast 500 Jahren das Fürstentum Monaco besucht. Dabei warb das katholische Kirchenoberhaupt eindringlich für den Frieden in der Welt. "Gewöhnen wir uns nicht an den Lärm der Waffen, an die Bilder des Krieges!", forderte er am Samstag bei einer Stadionmesse vor Tausenden Menschen. Heute würden weltweit so viele Pläne geschmiedet, um Unschuldige zu töten. "Wie viele falsche Gründe werden vorgebracht, um sie aus dem Weg zu räumen", kritisierte der Papst laut der Nachrichtenagentur Kathpress.

Der Hartnäckigkeit des Bösen stehe die ewige Gerechtigkeit Gottes gegenüber, die neues Leben schenke, sagte Leo XIV. bei der Messe im Stade Louis II des Fußballklubs AS Monaco. "Frieden ist nicht bloß ein Kräftegleichgewicht, sondern das Werk gereinigter Herzen, von Menschen, die im anderen einen Bruder und eine Schwester sehen, die es zu behüten gilt, nicht einen Feind, der vernichtet werden muss. Gabriella und Jacques: Kleine Profis bei Papstbesuch Unter den Anwesenden waren auch Fürst Albert II. und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Gabriella und Jacques sowie weitere Mitglieder der Familie Grimaldi. Während Charlène der Ansprache des Papstes in Weiß beiwohnte, hüllten sich ihre Schwägerin Caroline und Stéphanie von Monaco in Schwarz.

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Bei dem gemeinsamen Auftritt stach ins Auge, wie routiniert die beiden Kinder des Fürstenpaares inzwischen bei wichtigen Terminen sind - und wie ernst sie diese nehmen. Vor allem Gabriella zeigte sich im Rahmen des Papstbesuchs von ihrer seriösen Seite. Auch ihr Zwillingsbruder trat mit seinen elf Jahren erstaunlich professionell auf und erlaubte sich keinen Fauxpas.

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Jacques und Gabriella von Monaco: kleine Profis Von klein auf begleiten Jacques und Gabriella von Monaco ihre Eltern Albert und Charlène schon zu öffentlichen Auftritten. Das Leben im Rampenlicht sind sie gewohnt - und zumeist absolvieren die Geschwister offizielle Termine auch wie kleine Profis. Es ist nicht zu übersehen, dass sich die Zwillinge ihrer Wichtigkeit für das Fürstenhaus bewusst sind. Wirklich ausgelassen hat man die beiden aber schon lange nicht mehr gesehen. Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella von Monaco wirken bei offiziellen Anlässen oft ernst oder zurückhaltend - lächeln sieht man sie selten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERY HACHE Jacques und Gabriella scheinen ihre Rollen sehr ernst zu nehmen.