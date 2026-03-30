Marius Borg Høiby: Präzedenzfall könnte kontroverse Wendung im Prozess bringen

Im Prozess gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit hat die Staatsanwaltschaft in Oslo sieben Jahre und sieben Monate Haft für Marius Borg Høiby gefordert (dazu mehr). Eine Gesetzesänderung könnte jetzt Auswirkungen auf sein Urteil haben, wie die Presse derzeit spekuliert. Könnte Strafmaß für Marius Borg Høiby gesenkt werden? Wie berichtet wird, hat der Oberste Gerichtshof in Norwegen das Strafmaß in einem Vergewaltigungsfall am 27. März deutlich reduziert - auf eineinhalb Jahre. Ein Mann war zuvor zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden, weil er eine Teenagerin im Schlaf vergewaltigt hatte, berichtet das norwegische Portal NRK.

"Ich verstehe das so, dass die Strafe für Vergewaltigung im Schlaf zwar weiterhin als schweres Sexualverbrechen gilt, aber in der Regel geringer ausfallen sollte als für Vergewaltigungen, die durch Gewalt oder Drohungen begangen wurden", sagte Richterin Cecilie Østensen Berglund laut NRK über die Entscheidung, die auch auf Høiby Auswirkungen haben könnte. Der Präzedenzfall könnte die künftige Rechtsprechung in Norwegen maßgeblich prägen. Die Strafe für Vergewaltigungen, bei denen die Opfer schliefen, könnte dadurch reduziert werden, berichten norwegische Medien. "Dies wird eindeutig Bedeutung für den Fall Høiby haben", sagte Anwalt Petar Sekulic gegenüber NRK.