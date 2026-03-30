Tiger Woods: Scharfes Ultimatum von Freundin Vanessa Trump nach Unfall und Festnahme

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Wie internationale Medien berichten, war US-Golfstar Tiger Woods am 27. März in Florida in einen schweren Autounfall verwickelt. Sein Wagen soll sich überschlagen haben. Der Sportler wurde vorübergehend wegen Drogenverdachts festgenommen. Tiger Woods: Bei Unfall unter Drogen? Eine Sprecherin des Sheriff-Büros von Martin County teilte mit, dass Woods wenige Stunden nach seiner Festnahme in den USA wegen Drogenverdachts auf Kaution freigelassen worden sei. Ein Atemalkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt. Einen Urintest habe Woods aber nicht machen wollen.

Die Ermittler vermuten, dass er "irgendein Medikament oder eine Droge" zu sich genommen habe. Woods war bei dem Unfall unverletzt geblieben. Woods musste mindestens acht Stunden lang im Gefängnis bleiben und konnte erst dann gegen Kaution freigelassen werden. John Budensiek vom Martin County Sheriff-Büro hatte nach der Festnahme gesagt, der Golfstar habe am Tatort lethargisch gewirkt. "Wir glauben, dass das auf die Substanz zurückzuführen war, unter deren Einfluss er stand." Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden.

Vanessa Trump soll mit Trennung drohen Seine Freundin Vanessa Trump soll dem Golf-Star nach seiner Festnahme vor mögliche Konsequenzen gestellt haben, berichtet die Daily Mail. "Sie ist alles andere als glücklich. Ehrlich gesagt ist sie enttäuscht und auch ziemlich sauer", wurde ein Insider aus dem Umfeld des Paares von der britischen Zeitung zitiert. "Das ist ein klares Warnsignal, und sie hat ihm gesagt, dass er die Sache in Ordnung bringen muss und dass sie darauf bestehen wird." Demnach soll die 48-Jährige ein klares Ultimatum gestellt haben. "Er muss endlich sein Leben in den Griff bekommen, sonst ist sie weg", so die Quelle, die über Vanessa Trump sagt, sie sei eine "besorgte Freundin [...], die Grenzen setzt und sagt, er müsse sich sofort zusammenreißen". Der Profigolfer sei angeblich "sehr reumütig". Seine Fehler wolle er wieder gut machen. Tiger Woods hatte seine Beziehung zur ehemaligen Schwiegertochter von Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr bestätigt. Dazu mehr: