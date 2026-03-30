Tiger Woods: Scharfes Ultimatum von Freundin Vanessa Trump nach Unfall und Festnahme
Zusammenfassung
- Tiger Woods wurde nach einem schweren Autounfall in Florida wegen Drogenverdachts festgenommen und auf Kaution freigelassen.
- Seine Freundin Vanessa Trump stellte ihm daraufhin ein Ultimatum, sein Leben in den Griff zu bekommen, sonst sei die Beziehung beendet.
- Woods sorgt trotz wiederholter Unfälle und Verletzungen für Comeback-Gerüchte und plant eine Teilnahme an den US-Masters.
Wie internationale Medien berichten, war US-Golfstar Tiger Woods am 27. März in Florida in einen schweren Autounfall verwickelt. Sein Wagen soll sich überschlagen haben. Der Sportler wurde vorübergehend wegen Drogenverdachts festgenommen.
Tiger Woods: Bei Unfall unter Drogen?
Eine Sprecherin des Sheriff-Büros von Martin County teilte mit, dass Woods wenige Stunden nach seiner Festnahme in den USA wegen Drogenverdachts auf Kaution freigelassen worden sei. Ein Atemalkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt. Einen Urintest habe Woods aber nicht machen wollen.
Die Ermittler vermuten, dass er "irgendein Medikament oder eine Droge" zu sich genommen habe. Woods war bei dem Unfall unverletzt geblieben.
Woods musste mindestens acht Stunden lang im Gefängnis bleiben und konnte erst dann gegen Kaution freigelassen werden. John Budensiek vom Martin County Sheriff-Büro hatte nach der Festnahme gesagt, der Golfstar habe am Tatort lethargisch gewirkt. "Wir glauben, dass das auf die Substanz zurückzuführen war, unter deren Einfluss er stand." Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden.
Vanessa Trump soll mit Trennung drohen
Seine Freundin Vanessa Trump soll dem Golf-Star nach seiner Festnahme vor mögliche Konsequenzen gestellt haben, berichtet die Daily Mail. "Sie ist alles andere als glücklich. Ehrlich gesagt ist sie enttäuscht und auch ziemlich sauer", wurde ein Insider aus dem Umfeld des Paares von der britischen Zeitung zitiert. "Das ist ein klares Warnsignal, und sie hat ihm gesagt, dass er die Sache in Ordnung bringen muss und dass sie darauf bestehen wird."
Demnach soll die 48-Jährige ein klares Ultimatum gestellt haben. "Er muss endlich sein Leben in den Griff bekommen, sonst ist sie weg", so die Quelle, die über Vanessa Trump sagt, sie sei eine "besorgte Freundin [...], die Grenzen setzt und sagt, er müsse sich sofort zusammenreißen".
Der Profigolfer sei angeblich "sehr reumütig". Seine Fehler wolle er wieder gut machen. Tiger Woods hatte seine Beziehung zur ehemaligen Schwiegertochter von Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr bestätigt.
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Zweiter Unfall in fünf Jahren
Nach Angaben des Sheriffs soll Woods bei seinem Unfall in einem Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen eines Fahrzeugs angesetzt haben, das zugleich abbiegen wollte. Woods' Geländewagen streifte dabei den Anhänger des anderen Fahrzeugs, kippte auf die Seite und schlitterte über die Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Sheriff niemand.
Woods war bereits im Februar 2021 in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten. Er lag drei Wochen im Krankenhaus und danach nach eigenen Angaben weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida. Damals gab es beim Golfstar Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge keine Anzeichen für den Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Woods hatte nach dem Unfall zu Protokoll gegeben, sich nicht daran zu erinnern, am Steuer gesessen zu haben.
Gerüchte über Comeback
Woods hatte zuletzt Gerüchte um ein Comeback bei den ab dem 9. April stattfindenden US-Masters in Augusta befeuert. Der 50-Jährige hatte nach langer Verletzungspause am vergangenen Dienstag in der neuen Indoor-Liga Tomorrow's Golf League für Aufsehen gesorgt, als er dort überraschend einige Schläge machte.
Seinen letzten größeren Auftritt hatte Woods bei den British Open 2024. Nach einem Achillessehnenriss im Frühjahr 2025 fiel er für die Saison aus - und ließ sich im vergangenen Herbst dann ein weiteres Mal am Rücken operieren.
"Dieser Körper... Er erholt sich nicht mehr so wie damals, als ich 24, 25 war. Das heißt nicht, dass ich es nicht versuche", sagte Woods. Mit Blick auf die US-Masters ergänzte er: "Ich möchte spielen, ich liebe das Turnier." Er werde auf jeden Fall vor Ort sein, sagte der US-Amerikaner. "Wir werden sehen, wie es läuft. Ich werde diese Woche zu Hause trainieren und weiter versuchen, Fortschritte zu machen."
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