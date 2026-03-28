Die Beckhams kommen derzeit einfach nicht zur Ruhe. Nach dem Streit mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn gibt es nun auch Zoff mit den Nachbarn. Im Detail geht es dabei um 79 Bäume. David und Victoria Beckham planen, ihr Anwesen in der idyllischen Region Cotswolds – eigentlich bekannt für ihre ländliche Ruhe und malerischen Landschaften – weiter umzugestalten. Das allerdings sorgt laut The Mirror für großen Unmut bei der Nachbarschaft.

Mehr Bäume für mehr Privatsphäre Laut einem Antrag an die örtlichen Behörden möchten die Beckhams entlang der Grundstücksgrenzen eine Vielzahl von Bäumen pflanzen. Geplant sind insgesamt 79 Exemplare, darunter Rotbuchen, Stieleichen und Winterlinden. Ergänzt werden sollen diese durch Wildblumenwiesen, um das Anwesen natürlicher wirken zu lassen. Der Hintergrund: Die Pflanzen sollen für mehr Privatsphäre und Sicherheit sorgen, indem sie neugierige Blicke abschirmen. Zusätzlich haben die Beckhams beantragt, einen landwirtschaftlichen Weg in eine private Zufahrt umzuwandeln. Auch hier sei der Wunsch nach mehr Rückzugsmöglichkeit der Hauptgrund, so The Mirror.

Kritik aus der Nachbarschaft Die geplanten Veränderungen stoßen jedoch auf Widerstand. Die britische Zeitung zitiert etwa den Nachbarn James Worthington, der den eingereichten Antrag der Beckhams als "wirklich einen Witz" bezeichnet. Worthington habe einen 45-seitigen Einspruch eingereicht, in dem er seine Kritik detailliert darlegt. Besonders stößt ihm sauer auf, dass die Arbeiten offenbar schon begonnen haben, bevor die Genehmigung erteilt wurde. Auch die geplante zweite Zufahrt wird von den Nachbarn kritisiert und als überflüssig angesehen. "Ich muss diesem Vorschlag entschieden widersprechen", so Joan Lane gegenüber der Presse. Das letzte Wort hat jedoch der Oxfordshire-Distrikt-Rat, der über die Anträge der Beckhams entscheiden muss.

Wiederkehrende Konflikte Es ist nicht das erste Mal, dass das prominente Paar in den Cotswolds für Unmut sorgt. Bereits in der Vergangenheit hatten Nachbarn Beschwerden über die umfangreichen Umbauten auf dem Gelände eingereicht. Im Mittelpunkt stand zuletzt ein künstlich angelegter See, dessen Bau zwar genehmigt wurde, jedoch strengen Auflagen unterlag. Kritiker werfen den Beckhams vor, diese Vorschriften verletzt zu haben. Laut dem Mirror untersucht der Distrikt-Rat derzeit auch diese Vorwürfe. David und Victoria Beckham erwarben die Luxusimmobilie in den Cotswolds 2016 für rund 6,5 Millionen Pfund und haben seitdem bereits zahlreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen, wodurch sich der Wert des Anwesens erheblich gesteigert haben soll.