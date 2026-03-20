Brooklyn Beckham hat mit seinen Eltern gebrochen. Anfang des Jahres rechnete der Promi-Spross in einem umfänglichen Posting mit David und Victoria ab. Sie hätten ihn sein Leben lang kontrolliert, lautet einer der vielen Vorwürfe (dazu mehr). Zu seiner Familie hat er den Kontakt abgebrochen. Im vergangenen Jahr hatte sich Brooklyn auf keinem Familien-Event der Beckhams blicken lassen. Stattdessen verbrachte er viel Zeit mit der schwerreichen Familie seiner Ehefrau Nicola Peltz, die ihn und seine Frau auch finanziell unterstützen soll. Wie sich das Zusammenleben gestaltet, verriet Letztere nun in einem neuen Interview mit der Zeitschrift Elle.

Die Schauspielerin stellte darin klar, dass ihr Mann fest zur Familie Peltz gehört. Brooklyn von Familie Peltz "wie ein Sohn" aufgenommen Auf die Frage, wie ihre Eltern, der Milliardär Nelson Peltz und das Model Claudia Heffner Peltz, Brooklyn nach ihrer Hochzeit in die Familie aufgenommen hatten, antwortete Nicola: "Wie einen weiteren Sohn." Auch ihre Geschwister kommen offenbar blendend mit Brooklyn klar. "Er versteht sich wirklich gut mit meinen Brüdern", sagte sie. "Sie spielen oft zusammen Fußball." Nicola Peltz hat sieben Geschwister - vier ältere Brüder, zwei jüngere Brüder und eine Schwester. Über ihren Mann fügte die Unternehmer-Tochter hinzu: "Brooklyn unterstützt meine Träume und ist unglaublich lieb, wenn ich zu hart mit mir selbst ins Gericht gehe. Er hat das größte Herz der Welt."