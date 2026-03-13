Nächste Milliardärin? Harper Beckham startet mit 14 eigenes Business

Mit gerade einmal vierzehn Jahren könnte die Beckham-Tochter durch ihre erste Kosmetiklinie das britische Pendant zu US-Unternehmerin Kylie Jenner werden, berichtet die britische Boulevardzeitung Daily Mail.

Ihr ältester Sohn Brooklyn Beckham will nichts mehr von David und Victoria Beckham wissen . Er lebt mit seiner Ehefrau Nicola Peltz in den USA - und versucht schon lange, sich beruflich einen eigenen Namen zu machen. Geklappt hat es bisher noch nicht so richtig mit der großen Karriere, dafür könnte nun seine jüngere Schwester Harper schon bald einen großen Coup landen.

Jenner war gerade einmal 18 Jahre jung, als sie ihr erstes Produkt, die Kylie Lip Kits , auf den Markt brachte. Der Erfolg ihrer Make-up-Linie führte dazu, dass sie mit 21 Jahren vom Magazin Forbes zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gekürt wurde. Nun bekommt sie Konkurrenz von Harper Beckham, die Berichten zufolge plant, ebenfalls eine eigene Kosmetiklinie herauszubringen.

Angeblich soll in London bereits ein geheimes Fotoshooting für die ersten Produkte stattgefunden haben. Die Kosmetiklinie soll von südkoreanischen Kosmetikprodukten inspiriert sein und im Spätsommer auf den Markt kommen. "Das ist schon lange Harpers Traum – sie hat alles selbst in die Hand genommen und vorangetrieben. Sie ist eine unglaublich beeindruckende junge Frau", zitiert die Daily Mail einen Insider.

Wie Victoria Beckham ihre Tochter Harper pusht

Über Victoria Beckham heißt es, sie würde die Karriere ihrer Tochter - und auch die diversen beruflichen Ambitionen ihrer Söhne - voll und ganz unterstützen. Ihre älteren Brüder Brooklyn, Romeo und Cruz haben sich bereits selbstständig gemacht, wobei alle drei von der Prominenz ihrer Eltern profitieren. Harper träumt eigenen Angaben zufolge schon lange davon, eines Tages wie ihre berühmte Mama eine eigene Marke zu gründen.

Ein Vorhaben, bei dem sie auf die Verbindungen ihrer Eltern zählen kann. Schon als Baby wurde die einzige Tochter der Beckhams von ihrer berühmten Mutter zu Modenschauen mitgeschleppt - zudem hatte sie in Modemacherin Victoria ein erfolgreiches Vorbild.

Inzwischen sieht es danach aus, als hätte die britische Modedesignerin entschieden, es sei an der Zeit, die Karriere ihrer Tochter aktiv zu fördern.

So durfte Harper 2024 mit auf die Bühne und ihre Mama als Gewinnerin ankündigen, als diese beim "Harper's Bazaar Women of the Year Awards" mit dem renommierten Entrepreneur Award als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet wurde.

Showbusiness-Expertin Katie Hind meinte schon damals in einem Artikel für die Daily Mail, dass die Schülerin damit einen ihrer ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit gemacht habe. "Natürlich ist Harper keine völlig Unbekannte im Rampenlicht", schrieb sie. "Sie erscheint auf den Instagram-Konten der Familie und ist ein fester Bestandteil der ersten Reihe bei Poshs Modenschauen. Man sieht sie auch oft dabei, wie sie die Inter Miami-Fußballmannschaft ihres Vaters David in Florida anfeuert." Harpers Auftritt bei dem hochkarätigen Modeevent würde aber zweifellos ihr Debüt als eigenständige Berühmtheit markieren, stellte die Showbusiness-Expertin fest.

Dass Harpers großer Moment für Victoria Beckhams Netflix-Doku von Kameras festgehalten wurde, sei laut Hind ebenfalls kein Zufall.