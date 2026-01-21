Ungereimtheiten bei den Vorwürfen: Lügt Brooklyn Beckham?

Wenn die zweitberühmteste Familie Englands streitet und sich der Sohn von den Eltern öffentlich distanziert und gegen sie schwere Vorwürfe erhebt, dann hält die gesamte (Entertainment-)Welt den Atem an. Diese kennt derzeit nämlich nur ein Thema: den Clinch zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern Victoria und David, der Anfang der Woche einen neuen Höhepunkt erreichte. Der 26-Jährige wirft seiner Mutter und seinem Vater vor, ihn sein Leben lang kontrolliert zu haben und die "Marke Beckham" vor Familienidylle zu stellen. Auch, wenn man darunter leiden würde, gehe es seinen Eltern nur darum, in der Öffentlichkeit ein perfektes Familienbild zu inszenieren, klagt er an. Man würde auch vor Lügen nicht zurückschrecken, auch dann, wenn "unschuldige Leute" dran glauben müssten, so Brooklyn in seinem ausführlichen Instagram-Beitrag. Seine bittere Conclusio: "Ich habe nicht vor, mich mit meiner Familie zu versöhnen." Mehr dazu hier:

Im Detail geht Brooklyn im Statement darauf ein, wie besonders seine Mutter Victoria von Beginn an die Beziehung zu seiner Ehefrau, Milliardärstochter Nicola Peltz, sabotiert haben soll. Ein wunder Punkt beim Paar dürfte immer noch die Hochzeit am 9. April 2022 sein. Brooklyn wirft Victoria vor, in letzter Sekunde das Design von Peltz' Hochzeitskleid abgesagt zu haben, für das sie eigentlich zuständig gewesen sein soll. Doch nicht nur die Kleid-Frage sorgte für Spannungen. Besonders unangenehm sei der Moment des Hochzeitstanzes gewesen, wie Brooklyn beschreibt: "Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief mich Marc Anthony auf die Bühne. Dort sollte eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden, doch stattdessen wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte völlig unangemessen vor allen Anwesenden. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt."

Doch stimmen Brooklyns Vorwürfe tatsächlich? Denn recherchiert man in den Tiefen des Internets, stolpert man schnell über einige Ungereimtheiten in den Aussagen des 26-Jährigen. Während einige Quellen zwar Brooklyn unterstützen und seine Sichtweise bestätigen, gibt es auch andere, die ihm vehement widersprechen und betonen, dass das von Brooklyn Geschilderte auf diese Weise gar nicht vorgefallen sei. Ein Vogue-Artikel widerspricht Brooklyns Aussagen Ein Artikel in der Vogue, der kurz nach der Hochzeit auf Basis der Informationen des Brautpaares veröffentlicht wurde, zeichnet nämlich ein anderes Bild als jenes, das von Brooklyn jetzt geschildert wird – allem voran, was den angeblich ruinierten Hochzeitstanz betrifft. Demnach hatte Brooklyn seine Mutter selbst auf die Bühne gebeten, um mit ihm zu tanzen – begleitet von seinem Vater David und seiner Schwester Harper (14). Die britische Zeitung Daily Mail zitiert Quellen aus dem Umfeld der Beckhams, die Brooklyns Behauptungen als "völligen Unsinn" bezeichnen. Auch der Zeitpunkt des Auftritts von Sänger Marc Anthony wird im Artikel anders geschildert. Laut Brooklyn soll dieser während des Eröffnungstanzes aufgetreten sein – den Victoria Nicola eben gestohlen haben soll. Doch der Vogue-Bericht legt nahe, dass Anthony erst später am Abend auf der Bühne stand. Was stimmt denn nun?

Widersprüche rund um das Hochzeitskleid Interessant auch, was die Vogue (die die Beziehung von Brooklyn als Nicola als "wahrhaftige Romanze des 21. Jahrhunderts" bezeichnete) damals über das Hochzeitskleid zu berichten hatte. "Die Braut trug ein romantisches Couture-Kleid von Valentino mit einer atemberaubenden Schleppe, das sie in den Monaten vor einer der opulentesten – und prominentesten – Hochzeiten des Jahres gemeinsam mit ihrer Stylistin Leslie Fremar auswählte", schrieb Autorin Kerry McDermott. Fällt Ihnen der Widerspruch auf? Wenn Braut Nicola bereits "in den Monaten [vor der Hochzeit]" mit Designer Valentino ihr Kleid plante, wie kann Victoria dann "in allerletzter Sekunde", wie Brooklyn behauptet, die Anfertigung des Kleides abgesagt haben? Doch zumindest dafür gibt es von Fans bereits mögliche Erklärungen und Theorien. Auf der Plattform Reddit wird spekuliert, dass Nicola mehrere Kleider für ihren großen Tag im petto hatte. Sollte das stimmen, schwört Brooklyn wohl ein Drama herauf, das gar keins ist. Zudem wird von Usern angemerkt, was Brooklyn genau meint, wenn er von "in allerletzter Sekunde" spricht. Stunden? Tage? Wochen? Monate?

Kurz nach der Hochzeit verbreitete sich in den Medien außerdem das Gerücht, Marc Anthony hätte Victoria als "die schönste Frau des Abends" bezeichnet, woraufhin Braut Nicola in Tränen ausgebrochen sein soll. Auf dieses Ereignis geht Brooklyn in seinem Instagram-Manifest nicht ein. Ungerechtfertigte Vorwürfe rund um Namensrechte? Ein weiterer Streitpunkt, der in Brooklyns Statement erwähnt wird, betrifft angebliche Versuche der Beckhams, Brooklyn vor seiner Hochzeit dazu zu bringen, die Rechte an seinem Namen abzutreten. Angeblich habe Victoria ihren Sohn angerufen und gesagt: "Daddy hat einen sehr großen Deal, du musst diesen Vertrag unterschreiben." Brooklyn habe dies jedoch abgelehnt. Ein Insider erklärte gegenüber Page Six, dass es sich um ein Standardverfahren innerhalb der Branche handelte, bei dem die Rechte der Beckham-Kinder geschützt werden sollten. Der Vertrag habe sicherstellen sollen, dass kommerzielle Partner der Beckhams keine Ansprüche auf die Namen der Kinder erheben können.