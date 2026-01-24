Romeo, Cruz und Harper: Die Karrieren der Beckham-Kinder

Inmitten des eskalierenden Familienstreits mit seinen Eltern David und Victoria Beckham wird Brooklyn Beckham (26) immer wieder mit einem ganz speziellen Vorwurf konfrontiert: Er sei ein Nepo-Baby und ein verwöhnter kleiner Junge, der eigentlich gar nicht wisse, wie gut es ihm wirklich ginge. Vermehrt wird auch die Frage gestellt, wie der Beckham-Sprössling eigentlich sein Geld verdient – was Sie hier nachlesen können. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Rest des Beckham-Nachwuchses aus? Immerhin hat Brooklyn noch drei Geschwister: Romeo (23), Cruz (20) und Harper Seven (14). Welche berufliche Laufbahn schlagen sie ein – jenen ihrer berühmten Eltern oder ihren ganz eigenen? Die Antwort liegt in der Mitte, nicht wegzuleugnen ist allerdings: Alle Beckham-Kinder haben den (nicht nur sprichwörtlichen) Luxus, gänzlich ohne Geldsorgen ihre Träume, Wünsche und Sehnsüchte zu verfolgen, sowie die Freiheit, sich auszuprobieren und kreativ auszuleben. Den großen Druck, sich mit einem berühmten Namen umso mehr beweisen zu müssen und aus den Schatten der alles überstrahlenden Eltern herauszutreten, werden jedoch auch die Beckham-Kids auf ihren gestylten Schultern tragen. Immerhin müssen sie nicht mehr die Kraft aufbringen, fest verschlossene Türen aufzubrechen.

Romeo Beckham Der zweitälteste Sohn des Beckham-Clams versuchte lange Zeit, in die sportlichen Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten. Nach frühen Erfolgen als Model wagte er sich in die Welt des Fußballs und spielte sogar für Inter Miami sowie den britischen Club Brentford FC, wo er einen Profivertrag unterschrieb. Doch nach der Saison 2023/24 beendete Romeo überraschend seine sportliche Karriere, um sich voll und ganz seiner Tätigkeit als Model zu widmen. Im Februar 2025 sorgte er mit einem Auftritt auf der Mailänder Modewoche für Versace für Schlagzeilen. Mittlerweile war er bereits auf mehreren Covern renommierter Magazine zu sehen. Doch sein Style sorgt mitunter auch für Kontroversen – nachzulesen hier:

Cruz Beckham Lange Zeit lebte der jüngste der Beckham-Söhne im Schatten seiner älteren Brüder, doch seit geraumer Zeit sucht auch er das Rampenlicht – mit Achtungserfolg: Auf Instagram konnte er sich bereits eine kleine Fangemeinde aufbauen. Der 20-Jährige nahm sich ein Vorbild an seiner Mutter, immerhin ein ehemaliger Spice Girl, und hat seine Leidenschaft in der Musik gefunden. Mit den Singles "Optics" und "Lich the Toad", beide veröffentlicht im Jahr 2025, machte er erste Schritte in der Branche, in den Charts konnten sich die Songs jedoch nicht platzieren. Auf Instagram sorgte seine (kurze) a-capella-Version des Spice-Girls-Hits "Viva Forever", für Furore: Im Video singt er die Ballade mit Mama Victoria. Anfang dieser Woche kündigte Cruz ein weiteres Highlight seiner Laufbahn an: Ein Konzert im Courtyard Theatre in London, das am 27. März stattfinden soll. "Es ist ein Traum, der wahr wird", erklärte der 20-Jährige in einem Posting, das er just zeitgleich mit Bruder Brooklyns Statement veröffentlichte.