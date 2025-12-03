Romeo Beckham, der 23-jährige Sohn von Fußballlegende David Beckham und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham, sorgt erneut für Aufsehen. Auf Instagram präsentiert das Model stolz seine neuesten Diamant-Grillz, die seine oberen Eckzähne schmücken. Die exklusiven Schmuckstücke wurden von der renommierten Zahndesign-Adresse "Milk and Honey" in Hatton Garden, London, angefertigt – und sind äußerst kostspielig. Es dauert zudem zwei bis vier Wochen, bis solch ein Accessoire angefertigt ist. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Romeo Beckham als Grillz-Fan outet: Bereits zuvor ließ sich Romeo sechs seiner unteren Zähne mit diesem besonderen Funkel-Accessoire verzieren.

Romeo gönnte sich auch ein neues Tattoo Doch der funkelnde Zahnschmuck war nicht das einzige Highlight seines Besuchs in der britischen Hauptstadt. Romeo nutzte die Gelegenheit, um seine ohnehin bereits umfangreiche Tattoo-Sammlung zu erweitern. Im "Fine Line Hearts Club" ließ er sich ein weiteres Motiv stechen und ergänzt damit Designs wie einen Engel, einen Cherub, eine Fee und das mystische "11:11" auf seinem Körper. Um welches neue Motiv es sich handelt, ist allerdings – noch – unbekannt. Mit seiner Vorliebe für Körperkunst tritt der Beckham-Spross in die Fußstapfen seines berühmten Vaters, der ebenfalls für seinen zahlreichen Tattoos bekannt ist. Auch Bruder Brooklyn (26) hat sich bereits zahlreiche Tattoos stechen lassen. Zählt man die Tattoos von David und Brooklyn zusammen, kommt man auf beachtliche (rund) 200 Motive, berichtet die Daily Mail. Dass Romeo Beckham Luxus nicht abgeneigt ist, ist bekannt: Immerhin stellt er kürzlich im Londoner Nobel-Viertel Notting Hill seinen schicken Porsche im Wert von 150.000 Pfund zur Schau. Auch an seiner Seite: On-Off-Freundin Kim Turnbull.