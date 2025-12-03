"Hör mal wer da hämmert"-Star: Mordversuch von Verlobter?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der ehemalige Star der beliebten Neunziger-Sitcom "Hör mal, wer da hämmert", Zachery Ty Bryan, sorgt erneut für Schlagzeilen – allerdings nicht wegen beruflichen Erfolgen, sondern durch wiederholte Probleme mit dem Gesetz. Medienberichten zufolge kam es am vergangenen Wochenende in Eugene, Oregon, zu einem dramatischen Vorfall mit seiner Verlobten Johnnie Faye Cartwright, der nun für beide rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Wollte seine Verlobte ihn überfahren? Bryan wurde angeblich im Zuge eines Konflikts zwischen ihm und Cartwright festgenommen. Laut Informationen von Page Six und People soll Bryan während einer Fahrt mit seiner Verlobten und den drei gemeinsamen Kindern in einem Pickup-Truck aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und an der Straße entlanggegangen sein. Es ist anzunehmen, dass es zuvor zu einem Streit zwischen dem Paar gekommen ist. Danach soll Cartwright versucht haben, Bryan mit dem Fahrzeug zu überfahren. Der Schauspieler konnte ausweichen, jedoch landete der Wagen mit den Kindern an Bord in einem Straßengraben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Im Gefängnis Die Polizei nahm beide Beteiligten fest – Bryan wegen eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen und Cartwright unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer sowie versuchter Körperverletzung. Die drei Kinder des Paares befinden sich derzeit in der Obhut eines Familienmitglieds. Laut People sollen Bryan und Cartwright ohne Kaution im Gefängnis von Lane County festgehalten werden. Während Bryan voraussichtlich am 3. Dezember freigelassen wird, stehen Cartwright schwere Vorwürfe bevor.