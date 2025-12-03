"Hör mal wer da hämmert"-Star: Mordversuch von Verlobter?
Zusammenfassung
- Zachery Ty Bryan, bekannt aus "Hör mal, wer da hämmert", wurde nach einem Streit mit seiner Verlobten Johnnie Faye Cartwright festgenommen.
- Cartwright soll versucht haben, Bryan mit einem Auto zu überfahren, wobei die gemeinsamen Kinder unverletzt blieben; beide wurden festgenommen und sitzen in Haft.
- Bryan hat wiederholt Probleme mit dem Gesetz, darunter sechs Verhaftungen in fünf Jahren und eine Verurteilung wegen häuslicher Gewalt.
Der ehemalige Star der beliebten Neunziger-Sitcom "Hör mal, wer da hämmert", Zachery Ty Bryan, sorgt erneut für Schlagzeilen – allerdings nicht wegen beruflichen Erfolgen, sondern durch wiederholte Probleme mit dem Gesetz.
Medienberichten zufolge kam es am vergangenen Wochenende in Eugene, Oregon, zu einem dramatischen Vorfall mit seiner Verlobten Johnnie Faye Cartwright, der nun für beide rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
Wollte seine Verlobte ihn überfahren?
Bryan wurde angeblich im Zuge eines Konflikts zwischen ihm und Cartwright festgenommen.
Laut Informationen von Page Six und People soll Bryan während einer Fahrt mit seiner Verlobten und den drei gemeinsamen Kindern in einem Pickup-Truck aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und an der Straße entlanggegangen sein. Es ist anzunehmen, dass es zuvor zu einem Streit zwischen dem Paar gekommen ist.
Danach soll Cartwright versucht haben, Bryan mit dem Fahrzeug zu überfahren. Der Schauspieler konnte ausweichen, jedoch landete der Wagen mit den Kindern an Bord in einem Straßengraben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Im Gefängnis
Die Polizei nahm beide Beteiligten fest – Bryan wegen eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen und Cartwright unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer sowie versuchter Körperverletzung. Die drei Kinder des Paares befinden sich derzeit in der Obhut eines Familienmitglieds.
Laut People sollen Bryan und Cartwright ohne Kaution im Gefängnis von Lane County festgehalten werden. Während Bryan voraussichtlich am 3. Dezember freigelassen wird, stehen Cartwright schwere Vorwürfe bevor.
"Komplexer Mann"
Für den ehemaligen Schauspieler ist dies nicht die erste Begegnung mit dem Gesetz, im Gegenteil: es handelt sich mittlerweile um die sechste Verhaftung innerhalb von fünf Jahren. Bryan war bereits im Oktober 2023 wegen häuslicher Gewalt vor Gericht, er bekannte sich schuldig. Bryan wurde zu 36 Monaten Bewährung und einer siebentägigen Haftstrafe verurteilt.
Ex-Kollege Tim Allen kommentierte die Eskapaden des einstigen Kinderstars gegenüber The Hollywood Reporter 2022 mit den Worten: "Ich weiß nicht, was bei ihm los ist. Zach ist ein großartiger Junge gewesen, der sich zu einem komplexen Mann entwickelt hat."
Bryan ist vor allem als Brad Taylor in "Hör mal, wer da hämmert" bekannt. Er hat seit dem Ende der Serie jedoch massive Schwierigkeiten, beruflich Fuß zu fassen und neue Rollen an Land zu ziehen.
Kommentare