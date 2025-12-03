Thomas Gottschalk: Nun meldet sich auch Sohn Roman zu Wort

Die Nachricht über Thomas Gottschalks Krebserkrankung hat in der Öffentlichkeit für große Anteilnahme gesorgt. Der 73-jährige Entertainer hatte am vergangenen Sonntag bekannt gegeben, dass bei ihm ein epitheloides Angiosarkom diagnostiziert wurde. Nun äußerte sich erstmals auch Sohn Roman zu der schwierigen Situation.

"Bin stolz auf meinen Vater" Sein Sohn Roman Gottschalk (43), der aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Thea Gottschalk hervorgegangen ist, nahm in einer Instagram-Story Stellung: "Ich bin stolz auf meinen Vater, dass er seine Krebsdiagnose ins Öffentliche gebracht hat. Ich weiß, das war nicht leicht für ihn." Zudem dankte er den Menschen, die ihre Unterstützung gezeigt haben: "Meine Familie und ich sind für ihn da, während er sich auf seine Gesundheit konzentriert." Auch seine Ehefrau Melissa – und somit Thomas Gottschalks Schwiegertochter – zeigte sich in einer Instagram-Story bewegt von den vielen aufmunternden Nachrichten.

Der ehemalige „Wetten, dass..?“-Moderator hatte nach eigenen Angaben bereits zwei große Operationen hinter sich. Zudem ist er auf starke Schmerzmittel angewiesen. Die Diagnose und die damit verbundenen Herausforderungen bedeuten für Gottschalk eine Zäsur. In den kommenden Monaten plant er, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Wie die Bild berichtet, will er auch seinen Instagram-Account vorerst ruhen lassen, der aktuell rund 155.000 Abonnenten zählt.