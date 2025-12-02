Ana Ivanović beantragte Scheidung von Bastian Schweinsteiger - Details

Die frühere Tennis-Weltklassespielerin Ana Ivanović lässt sich von Ex-Fußballstar Bastian Schweinsteiger scheiden. Gut neun Jahre nach der Traumhochzeit in Venedig im Sommer 2016 habe die 38 Jahre alte Serbin beim Amtsgericht München die Scheidung eingereicht, berichtete die "Bild"-Zeitung. Ivanović lebt mit den gemeinsamen Söhnen in Palma de Mallorca.

Auf Anfrage sagte Ivanovićs Anwalt Christian Schertz, man wolle die Meldung nicht kommentieren. Das Management von Schweinsteiger (41) reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht. Ein Sprecher des Amtsgerichts München teilte mit, man könne zu "nicht-öffentlichen Familiensachen allgemein keine Auskünfte" erteilen.