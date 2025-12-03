Erneuter Schock für "Full House"-Star: Diagnose Zungenkrebs

Dave Coulier, bekannt aus der Kultserie "Full House", sieht sich erneut einem schweren gesundheitlichen Kampf gegenüber. Nur sieben Monate nach der erfolgreichen Behandlung seines Non-Hodgkin-Lymphoms wurde bei dem 66-jährigen Schauspieler Zungenkrebs im Frühstadium diagnostiziert. Dies teilte er in der US-Sendung TODAY mit.

Die Diagnose erfolgte bei einer routinemäßigen Nachuntersuchung im Oktober, als Ärzte bei einem PET-Scan eine Auffälligkeit an seiner Zunge entdeckten. Coulier zeigte bis dahin keinerlei Symptome. "Das Verrückte ist: Mein erster Krebs hat mir geholfen, meinen zweiten Krebs zu finden", sagte der Schauspieler. Laut den behandelnden Ärzten könnte die Erkrankung auf eine HPV-Infektion zurückzuführen sein, die möglicherweise Jahrzehnte zurückliegt. Für Coulier freilich eine schockierende Nachricht: "Die Chemotherapie durchzumachen und dann diese Erleichterung zu spüren, dass es vorbei ist - und dann einen Befund zu bekommen, dass man jetzt eine andere Art von Krebs hat... das ist ein Schock für das System", versuchte er in der Sendung, seine Gefühle in Worte zu fassen.

"Es ist emotional" Die Behandlung des Zungenkrebses, die aus insgesamt 35 Bestrahlungen besteht, läuft bereits und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Auch fokussiere er sich auf eine gesunde Ernährung. Die Prognosen sind positiv: "Die Heilungsrate liegt bei 90 Prozent", so Coulier. Dennoch ist die Therapie nicht ohne Nebenwirkungen. "Es ist etwas ganz anderes als eine Chemotherapie. Es fühlt sich nicht so aggressiv an, aber es gibt dennoch Nebenwirkungen", erklärte er. Coulier kämpft unter anderem mit Übelkeit und Schmerzen an der Operationsstelle seiner Zunge. Die erneute Krebsdiagnose belastet nicht nur Coulier selbst, sondern auch sein Umfeld. "Es ist emotional. Es ist psychisch anstrengend. Es ist auch eine große Belastung für meine Frau Melissa, was mich am meisten belastet, weil ich sehe, wie sehr sie darunter leidet." Er versucht aber, hoffnungsvoll zu bleiben: "Ich werde das überstehen. Es ist schlimm, Krebs zu haben, aber es ist eine großartige Position, in der man erkennt, dass man eine Stimme hat, die tatsächlich jemandem das Leben retten kann."