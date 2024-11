Bei "Full House"-Star Dave Coulier wurde Krebs im dritten Stadium diagnostiziert

Inzwischen hat er mit einer Chemotherapie begonnen, die "intensiv" war und ihn "zu Tode erschreckte". "Es gibt Tage, an denen ich mich unglaublich fühle", sagte er über die Behandlung. "Dann gibt es andere Tage, an denen ich mich einfach hinlege und es so sein lasse, wie es sein wird."

Seine Krebstherapie werde er voraussichtlich im Februar 2025 abschließen.

Womit sich Dave Coulier nach "Full House" beschäftigte

Coulier arbeitet mittlerweile vor allem als Synchronsprecher für Zeichentrickserien, wie beispielsweise in "Robot Chicken". In der Reality Show "The Surreal Life 3" war er neben Brigitte Nielsen und Flavor Flav zu sehen.