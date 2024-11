Society-Kennerin über Hugh Jackman: Affäre war Grund für Scheidung

"Wir waren gesegnet, beinahe drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu leben. Nun hat sich unsere Reise verändert, und wir haben uns dazu entschlossen, uns zu trennen, damit jeder für sich wachsen kann", erklärten die beiden in einem gemeinsamen Statement gegenüber People.

Was läuft da zwischen Sutton Foster und Hugh Jackman?

Dem "Wolverine"-Star wird indes schon seit einiger Zeit eine Romanze mit der amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Sutton Foster nachgesagt. Die Gerüchte um eine Liebesbeziehung der beiden ehemaligen "The-Music-Man"-Co-Stars wurden kürzlich einmal mehr befeuert, nachdem bekannt wurde, dass sich Foster von ihrem Ehemann, "Ocean’s-Eleven"-Drehbuchautor Ted Griffin, scheiden lässt.

Gerüchte über ein bevorstehendes Ehe-Aus kursierten in Broadway-Kreisen bereits, seit Foster mit Jackman im Musical "The Music Man", welches im Februar 2022 Premiere feierte, zu sehen war. Quellen behaupten gegenüber Page Six, dass sich Foster und Jackman verliebt hätten. "Sie sind zu 100 Prozent zusammen und verliebt und wollen den Rest ihres Lebens zusammen verbringen", so ein Insider.