Lugners Vermächtnis: Sein letztes Werk wird für den guten Zweck versteigert

Seine Witwe Simone hat das Kunstwerk schon auf Instagram gepostet, mit den Worten "I just love him".

Jetzt ist die Frage, wer Lugners letztes Werk schlussendlich sein Eigen nenne darf - ob der Lugner-Clan da fleißig mitbieten wird?

Der Rufpreis liegt bei 250 Euro pro Bild, das höchste Gebot gewinnt. Der gesamte Erlös geht an die Lernhäuser des Österreichischen Roten Kreuzes, die Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf aus einkommensschwachen Familien unterstützen.

"Mit der Teilnahme an der Auktion sichern Sie sich nicht nur ein Kunstwerk, das niemand sonst auf dieser Welt besitzt. Mit jedem ersteigerten Bild schenken Sie auch ein Stück Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben. Denn Bildung ist die beste Starthilfe ins Leben. Jedes Kind, jeder Jugendliche hat ein Recht darauf. Leider ist der Bedarf an kostenloser Lernhilfe in Zeiten der Teuerung besonders hoch und unsere Unterstützung wichtiger denn je. In den Rotkreuz-Lernhäusern geben wir Kindern und Jugendlichen einen Ort zum Lernen und ermutigen sie, über sich hinauszuwachsen", sagt Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes.

Die Bilder können vom 13. November (ab 10 Uhr) bis 27. November (17 Uhr) unter www.dorotheum.at/roteskreuz (ab Start der Auktion aktiv) ersteigert werden.