Victoria und David Beckham: Berührende Nachrichten an Brooklyn

Obwohl sich Brooklyn Beckham (27) öffentlich von seinen Eltern distanziert und eine Versöhnung weitgehend ausgeschlossen hat, stehen seine Eltern Victoria (51) und David (50) nach wie vor hinter ihrem Sohn – und geben wohl die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages der Haussegen wieder gerade hängen könnte. Nun bewegten sich Victoria und David einen Schritt auf Brooklyn zu und schickten ihm auf Instagram berührende Nachrichten mit Liebesbekundungen.

"Ich liebe dich so sehr" Grund war Brooklyns 27. Geburtstag am 4. März. Trotz des Streits ließen es sich seine Eltern nicht nehmen, ihm zu gratulieren. "Happy Birthday Brooklyn. Ich liebe dich so sehr", schrieb Victoria in ihrer Instagram-Story und teilte dazu ein Foto von sich und Brooklyn als Baby. In einer zweiten Story postete sie ein Gruppenbild von sich, David und Baby-Brooklyn mit ähnlichen Worten.

David tat es seiner Frau gleich und postete ebenfalls zwei Instagram-Storys: Zum einen erneut das Gruppenbild, das auch Victoria auswählte, zum anderen ein Foto von sich und Brooklyn aus Kindheitstagen mit den Worten: "Happy Birthday Bust [Brooklyns Spitzname; Anmerkung]" und ein Herz-Emoji. Darunter der schlichte, aber eindringliche Satz: "Liebe dich."

Brooklyn ignoriert Nachrichten Verlinkt hat David in seinen Stories allerdings nur Victoria, nicht Brooklyn - da dieser nach wie vor seine Eltern auf Instagram blockiert. Ob die Geburtstagswünsche Brooklyns Herz erweichen und seine Einstellung seiner Familie gegenüber ändern werden, darf angezweifelt werden. Der 27-Jährige hat jedenfalls demonstrativ nicht öffentlich auf die Wünsche seiner Eltern reagiert, die Nachrichten nicht in seinen Instagram-Stories geteilt (wie es unter Prominenten üblich ist). Berichten zufolge hat Brooklyn seinen Eltern unmissverständlich untersagt, sich öffentlich über ihn zu äußern, und sie angewiesen, jegliche Kommunikation ausschließlich über seinen Anwalt zu führen. Das meldete die britische Daily Mail unter Berufung auf Insider. Deshalb ist es wohl fraglich, ob er sich über die Nachrichten von Victoria und David gefreut hat.