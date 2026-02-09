Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola wollen adoptieren

Brooklyn Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) planen offenbar, ihre Familie zu erweitern – und das anscheinend früher als erwartet. Laut einem Bericht der britischen Zeitung The Sun sollen die beiden ernsthaft darüber nachdenken, ein Kind zu adoptieren. Die Familienplanung fällt inmitten des Familienstreits zwischen Brooklyn und seinen Eltern David und Victoria Beckham.

"Wollen etwas zurückgeben" "Sie wissen beide, dass sie aus einer Welt mit unvorstellbaren Privilegien kommen und wollen unbedingt etwas zurückgeben, einem benachteiligten Baby oder Kind das bestmögliche Leben bieten", zitiert The Sun einen anonymen Freund des Paares. "Sie haben sehr ausführlich darüber gesprochen." Nicola, selbst in einer großen Patchwork-Familie aufgewachsen, hat sich bereits in der Vergangenheit offen dazu geäußert, neben leiblichen Kindern auch welche adoptieren zu wollen. In einem früheren Interview mit The Times beschrieb sie dies als ihren "Traum" und betonte sogar, dass ihr Mann Brooklyn kaum erwarten könne, Vater zu werden. "Er will Kinder, am liebsten schon gestern", sagte sie damals.