Austropromis

Martina Reuter holt Doppel-Gold bei Bodybuilding-Wettbewerb

Nach ihrem Sieg fährt die Moderatorin am 2. Mai zur Europameisterschaft nach Spanien.
29.03.2026, 18:01

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Eine Frau in einem lila Bikini posiert auf einer Bühne vor einem großen Schriftzug „Diamond Cup Austria“.

Moderatorin Martina Reuter kann sich jetzt offiziell als Bodybuilderin bezeichnen. Denn beim IFBB Diamond Cup in Klagenfurt erreichte sie in der Kategorie "Fit Model" den 1. Platz.

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Auch beim Beginner Cup schaffte sie es ganz nach oben aufs Stockerl.

Damit hat sich Reuter für die Europameisterschaft am 2. Mai in Santa Susanna in Spanien qualifiziert.

Martina Reuter und ihr Trainer Vladi Pavlic feiern mit Pokal und Medaille ihren Sieg beim IFBB Diamond Cup in Klagenfurt.

Martina Reuter

Bemerkenswert ist, dass Reuter vor 18 Monaten noch über 120 Kilogramm wog und sich auf Instagram eine Curvy-Community aufgebaut hat. Mittlerweile gibt sie ihren Followern Tipps zum Abnehmen.

"Ich habe so oft gezweifelt. Aber ich habe nie aufgegeben. Und jetzt stehe ich ganz oben", zeigt sich Reuter am Sonntag überwältigt. Immer an ihrer Seite war ihr Personal Trainer und Partner Vladi Pavlic.

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"Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft", ist sich Reuter sicher.

Klagenfurt Instagram Spanien
kurier.at, SW  | 

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