Nach Abnahme von 40 Kilo: Martina Reuter präsentiert neues Buch

2023 veröffentlichte Martina Reuter ihr Buch "Curvy Me" und setzte sich damit auch für kurvige Frauen ein, denen sie auch Styling-Tipps gab. Vor etwa 18 Monaten beschloss Reuter dann aber, ihrem kurvigen Ich den Rücken zu kehren, sie nahm 40 Kilogramm ab und trat sogar bei einem Bodybuilding-Wettbewerb an.

Für Martina Reuter hieß das aber auch, sich beruflich ein neues Image zuzulegen. Statt Curvy-Styling-Tipps gibt’s deshalb jetzt in ihrem neuen Buch "Kilofrei – Wie ich den Hunger besiegte" (edition a, 22 Euro) Abnehmtipps. Dieses präsentierte sie jetzt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Trainer Vladi Pavlic bei Thalia Mariahilfer Straße.

"Das war für mich etwas ganz Besonderes – so viele strahlende Gesichter, so viele Umarmungen, so viele Gespräche", so Reuter. Sie meint, dass "gerade jetzt zum Start der Fastenzeit ist es vielleicht genau der richtige Moment, neu zu beginnen."