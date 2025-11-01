Martina Reuter: So lief ihr erster Bodybuilding-Contest
In Linz beginnt's, heißt es ja so schön. Und für ORF-Mode-Expertin Martina Reuter (wird am 11. Dezember 46) stimmt das wirklich.
Eisern hat sie sich jetzt sechs Monate auf ihren ersten Bodybuilding-Contest vorbereitet. Und zwar auf die ANBF (Austrian Natural Bodybuilding & Fitness Federation)-Herbstmeisterschaft in Linz.
Sie hat 42 Kilo abgenommen und hart trainiert.
Ein Bänderriss schien den Traum zum Platzen zu bringen, doch aufgeben war für sie keine Option.
Für einen Stockerlplatz reichte es nur knapp nicht, sie wurde Vierte. Gebräunt und in einem Glitzer-Bikini konnte sie die Jury überzeugen.
"Es war ein unbeschreibliches Gefühl – ich habe jede Sekunde auf der Bühne genossen. Die harte Arbeit hat sich gelohnt", freut sie sich über ihren großen Erfolg.
Das war jetzt nur einmal der Anfang ihrer Reise, wie sie sagt. "Ich habe richtig Spaß daran und werde weitermachen. Das war definitiv nicht mein letzter Wettkampf"
Kommentare