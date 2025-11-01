Martina Reuter: So lief ihr erster Bodybuilding-Contest

In Linz beginnt's, heißt es ja so schön. Und für ORF-Mode-Expertin Martina Reuter (wird am 11. Dezember 46) stimmt das wirklich.

Eisern hat sie sich jetzt sechs Monate auf ihren ersten Bodybuilding-Contest vorbereitet. Und zwar auf die ANBF (Austrian Natural Bodybuilding & Fitness Federation)-Herbstmeisterschaft in Linz.

Sie hat 42 Kilo abgenommen und hart trainiert.