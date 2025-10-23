ORF-Style-Expertin Reuter: Bänderriss gefährdet Bodybuilding-Traum

Mit ihrem Buch "curvy me" sagte Martina Reuter einst Size Zero den Kampf an. "Meine Spezialität: Die Kurven der Frauen und Männer. Das ist meine modische Antwort auf alle Modefragen weit weg von Size Zero", sagte sie damals via Instagram.

Auch ihr Kabarettprogramm "Ein Hintern kommt selten allein" beschäftigte sich mit Mode, Stil und Körperbewusstsein. Doch von ihren geliebten Schnitzelsemmeln hat sie sich längst verabschiedet und über 30 Kilo innerhalb eines Jahres abgenommen. "Ich habe mich immer wohlgefühlt als Curvy-Frau", sagte sie in einem Interview mit Sat1. "Aber ich weiß, wie es jetzt ist, ich habe den Vergleich. Ich weiß, wie ich mit 110 Kilo war, und wie es jetzt mit 71 oder 72 Kilo ist. Ich möchte nicht mehr so sein. Das Leben ist für mich einfacher jetzt."

Mit ihrem neuen Körperbewusstsein startete sie auch als Model durch, wie zum Beispiel bei einer Show des Designers Marcel Ostertag in Wien. Und sie ging noch einen Schritt weiter, trainierte hart ihre Muskeln für ihr großes Bodybuilding-Debüt am 1. November bei der ANBF (Austrian Natural Bodybuilding & Fitness Federation) Herbstmeisterschaft in Linz.

Doch ein Bänderriss scheint ihr großes Ziel jetzt zu gefährden. Sie stürzte über eine Treppe und verletzte sich am Knöchel. "Diesen Moment habe ich am meisten gefürchtet. Nicht den Hunger. Nicht den Schmerz. Nicht die Müdigkeit. Sondern genau das – dass kurz vor meinem großen Tag etwas passiert, das ich nicht kontrollieren kann", schrieb sie via Instagram. "Ich habe alles vermieden, was gefährlich sein könnte. Ich habe niemanden mehr getroffen, um nicht krank zu werden. Ich war arbeiten, habe trainiert, bin nach Hause. Fokus. Schutz. Disziplin. Und trotzdem… passiert das Leben", zeigt sie sich sehr enttäuscht.