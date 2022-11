ORF-Modeexpertin Martina Reuter sagt Size Zero den Kampf an

Im ORF-Frühstücksfernsehen "Guten Morgen Österreich" fällt Modeexpertin Martina Reuter (42) immer wieder mit ausgefallenen Outfits auf. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie dann mit "Meine Stylinggeheimnisse" ihr erstes Buch, ruhte sich aber nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern begann direkt damit, ein zweites zu schreiben.

Und das ist jetzt fertig und heißt "curvy me". "Meine Spezialität: Die Kurven der Frauen und Männer. Das ist meine modische Antwort auf alle Modefragen weit weg von Size Zero", so Reuter via Instagram.