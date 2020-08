Warum laut Mode-Expertin Martina Reuter ruhig geschummelt werden darf

Diese Frau ist ein wahres Kraftpaket – und eigentlich auch schon fast Kraftfahrerin, denn die quirlige Mode-Expertin Martina Reuter (40) ist in Sachen Stil so gut wie durchgehend unterwegs und spult schon so ihre 10.000 bis 12.000 Kilometer pro Monat runter.

Purkersdorf, München (sie moderiert als einzige Österreicherin auf dem Shoppingkanal HSE 24) und seit einem Jahr jeden Mittwoch überall dort, wo der ORF-„Guten Morgen Österreich“-Container steht – und das alles dann wieder retour.