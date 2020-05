Produzent Rudi Dolezal: Gold-Award und Buch über Freddie Mercury

Nicht ROMY sondern Remi – dem Wiener Produzenten und Regisseur Rudi Dolezal (62), der seit Anfang März in der selbst gewählten Isolation in Miami lebt, wurde jetzt eine ganz besondere Ehre zuteil. Sein neuestes Video zum Song „Get Together“ von US-Pop-Dance-Artist Sir Ivan (64) holte beim größten Independent Film Festival der Welt in Houston in der Kategorie „Video des Jahres“ den „ Gold Remi Award“.