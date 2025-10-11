ORF-Stylingexpertin Martina Reuter startet voll als Model durch

Im vergangenen Jahr hat ORF-Stylingexpertin Martina Reuter ihr Leben völlig umgekrempelt. Statt Curvy-Tipps gibt's jetzt Abnehm-Tipps von ihr.

Und daher startet sie jetzt voll als Model durch. Jetzt lief sie etwa für den deuten Designer Marcel Ostertag , der seine neue Kollektion im SO/Vienna präsentierte.

"Es war heuer bereits mein siebter Catwalk - das Modeln macht mir total Spaß. Vielleicht starte ich ja wirklich noch eine zweite Karriere als Model ", grinst Reuter.

Auch weitere prominente Gesichter wie Moderatorin Onka Takats, sowie die Germany's Next Topmodel-Kandidaten Martina und Lou-Anne Gleissenebner-Teskey und Pierre Lang konnte man am Laufsteg sehen.