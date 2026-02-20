Martina Reuter: Arzt-Schock machte sie zur Bodybuilderin

Von der Curvy-Mode-Expertin zum Fitness-Freak. Martina Reuter hat eine beeindruckende Abnehmreise hinter sich und lässt daran nicht nur auf ihren Social-Media-Accounts, sondern auch in ihrem neuen Buch "Kilofrei – Wie ich den Hunger besiegte" teilhaben.

Ausschlaggebend war ein Arztbesuch am 17. März 2024, ihre Cholesterienwerte waren da viel zu hoch. "Da habe ich gemerkt: Es geht nicht nur um das Aussehen, sondern um meine Gesundheit", erzählt sie in einem Interview mit der deutschen Gala.

Sie wusste, so kann es nicht mehr weitergehen. So begann sie ihre Ernährung umzustellen und langsam abzunehmen, erzählte aber noch niemandem von ihren Bemühungen.

"Ich hatte Angst, dass es geschäftsschädigend ist, weil ich ja jahrelang auch die 'Curvy-Vorzeigefrau' war. Tatsächlich habe ich auch Jobs verloren und hatte oft das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen."

Sie begann sich aber viel fitter zu fühlen und ihr wurde klar, dass ihre Gesundheit wichtiger ist, als ihre Karriere.

Auch ihre Beziehung zu ihren beiden Kindern habe sich durch den massiven Gewichtsverlust von 40 Kilo verändert. Sie ist nämlich viel enger geworden.

"Wir kochen gemeinsam, wir gehen gemeinsam ins Fitnessstudio. Wir fahren zusammen hin, trainieren und fahren zusammen wieder nach Hause. Das hat uns unglaublich zusammengeschweißt. Meine Kinder sind unfassbar stolz auf mich."

Mittlerweile lebt sie auch vegetarisch und verzichtet komplett auf Alkohol.

"Mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich bin fitter, klarer im Kopf und fühle mich stärker als je zuvor. Ich sage auch immer 'Muskeln sind eine Art Altersvorsorge'. Sie halten mich gesund", sagt sie zur Gala.