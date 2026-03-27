Tiger Woods wurde nach einem Autounfall festgenommen

US-Golfstar Tiger Woods hat am Freitag einen Autounfall gehabt und ist im Anschluss festgenommen worden. Der 15-fache Majorsieger habe während eines Überholvorganges in der Nähe seines Wohnsitzes auf Jupiter Island in Florida einen Lkw-Anhänger gestreift und sei mit seinem Wagen umgekippt, teilte das Sheriff-Büro von Martin County mit. Woods zeigte laut Behörde Anzeichen einer Beeinträchtigung und weigerte sich, sich im Gefängnis einem Urintest zu unterziehen.

Ein erster Alkotest bei Woods ergab keine Spuren von Alkohol, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass die Beeinträchtigung auf Drogen oder Medikamente zurückzuführen war, wie auf einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde. Der Golfer sei vor dem Unfall mit hohem Tempo unterwegs gewesen. Woods sei nach dem Unglück aus der Beifahrertür geklettert, bevor die Polizeibeamten eintrafen. Bei dem Crash dürften er und der Fahrer des anderen Fahrzeugs glimpflich davongekommen sein, es wurden keine Verletzten gemeldet.

Mehrere Anklagen

Woods wurde wegen Fahrens unter Einfluss, Sachbeschädigung und Verweigerung einer rechtmäßigen Untersuchung angeklagt. Es war das zweite Mal, dass der US-Amerikaner wegen Fahrens unter Einfluss angeklagt wurde: Er war bereits 2017 in Jupiter festgenommen worden und hatte sich später wegen rücksichtslosen Fahrens schuldig bekannt. Der 50-Jährige lebt wie viele andere Golfstars in Jupiter Island.