Sepp Straka beim Ryder Cup: Ein Wiener lebt den amerikanischen Traum

Der steile Aufstieg des Josef „Sepp“ Straka ist so kitschig, dass er fast schon amerikanisch sein könnte. Zu 50 Prozent ist das der Doppelstaatsbürger tatsächlich. Auch wenn er immer wieder betont, wie österreichisch und somit europäisch er ist. In diesen Tagen ist das besonders von Bedeutung, wenn beim Ryder Cup die Teams USA und Europa um die Vormachtstellung im Golf spielen. Zum dritten Mal ist ein Österreicher dabei, zum zweiten Mal ist Sepp Straka Teil von Team Europe. 2023 gewann er an der Seite von Shane Lowry, Rory McIlroy und Co. den Ryder Cup bei der 44. Auflage in Rom.

Der steile Aufstieg Mittlerweile ist Straka vierfacher Turniersieger auf der PGA-Tour. Zwei Turniere gewann er heuer, die Nominierung ins Ryder-Cup-Team war die logische Folge. 28.473,931 Dollar hat er in seiner Karriere verdient, seit der Saison 2019 misst er sich mit den besten Golfern auf der PGA-Tour. Doch in Wahrheit hat alles begonnen in einem Golfshop im GC Altentann, wo Vater Peter Straka Mary kennenlernte, die dort als Verkäuferin arbeitete. Der Legende nach kaufte er ihr einen Golfhandschuh ab. Am 1. Mai 1993 kamen die Zwillinge Sam und Sepp Straka zur Welt. Die Buben schwangen beide früh den Golfschläger. Als sie 14 waren, übersiedelte die Familie von Österreich nach Valdosta, Georgia.

„Wir haben immer Familien-Ryder-Cup gespielt. Mama für Amerika, Papa für Europa. Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass ich einmal wirklich dabei sein werde“, sagte Straka vor seiner ersten Teilnahme 2023 in Rom. Die Wege trennten sich Sein Bruder Sam war lange Zeit der etwas bessere Golfer. Doch er entschied sich für die Privatwirtschaft. Sepp studierte Business Management an der University of Georgia und verfolgte seinen Traum von einer Karriere auf der PGA-Tour. Bei einem Football-Spiel auf dem College lernte Sepp Straka seine Frau Paige kennen. 2021 wurde geheiratet, im Sommer ließ er zwei große Turniere aus, weil das zweite Kind früher als geplant zur Welt kam. Luke Donald, Kapitän von Team Europe, hielt an Straka fest: „Fünf Top-Ten-Ergebnisse bei den großen Events, sein Spiel spricht für sich selbst.“ Familie Straka wird natürlich wieder auf dem Platz stehen, wenn Sepp am Freitag das erste Mal auf dem Bethpage Black Course auf Long Island abschlägt. Experten erwarten ihn wieder in einem Team mit dem Iren Shane Lowry, mit dem er vor zwei Jahren in Rom ebenfalls sehr gut harmonierte.